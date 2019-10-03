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Лера Кудрявцева: «Валерий Комиссаров не боится внебрачных детей»

6 октября в кресле героя ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ окажется Валерий Комиссаров. В еженедельной колонке Woman.ru Лера Кудрявцева поделилась впечатлениями от встречи с героем, открывшим миру Ксению Собчак, Ольгу Бузову и Дмитрия Нагиева.

Лет пятнадцать назад выйти замуж за Валерия Комиссарова мечтала каждая домохозяйка. Судите сами: импозантный, внимательный, умеющий слушать и дать дельный совет, да еще и настоящая звезда экрана! Шоу «Моя семья» смотрели, мне кажется, все, даже дети, ведь на тот момент на телевидении просто не было ничего подобного. А Комиссаров взял и сделал! Да еще и рубрику «Маска откровения» придумал, ради которой многие и смотрели его передачу. 

В рамках этой рубрики в студию выходил человек, лицо которого скрывала маска, и делился своей проблемой с ведущим и людьми в студии. Маска полностью скрывала лицо говорящего, поэтому исповеди эти всегда выходили очень личными, чем привлекали зрительское внимание.

Мы тоже решили провести подобный эксперимент! Пригласили на съемки женщину, чье лицо надежно скрывала маска, и предложили ей лично задать Валерию Комиссарову важные вопросы, которые у нее к нему накопились. 

«Если кто-то выскочит и скажет: ''Папа, здравствуй!'', то я с радостью!» — рассмеялся Валерий, когда я спросила его о романах с женщинами. 

А их, конечно, было немало! Ведь, во-первых, Валерий — мужчина видный, во-вторых, он звезда, а в третьих — очень и очень обеспеченный! «Моя семья» и другие передачи, придуманные и спродюсированные Валерием, принесли ему миллионы, однако он и не думает останавливаться на достигнутом. И движет им не алчность, а любовь к своей профессии и к зрителю. 

  • Лера Кудрявцева
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    Героем очередного выпуска ток-шоу «Секрет на миллион» стал Валерий Комиссаров
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Кстати, если бы не наш герой, неизвестно, имели бы мы удовольствие любоваться на Дмитрия Нагиева. Много лет назад Комиссаров пригласил его вести шоу «Окна», и постепенно из актера второго эшелона выросла настоящая звезда! А Ксения Собчак? А Ольга Бузова? К тому, чтобы их знали и обожали сотни людей, тоже приложил свою мужественную руку Валерий Комиссаров.

Да, о мужественности: Валерий давно и счастливо женат, он души не чает в своих детях. Комиссаров рассказал мне, чем его покорила супруга, и объяснил, как им удается столько лет подряд поддерживать огонь в семейном очаге. 

А вот открыл ли Комиссаров свой главный секрет, который стоит один миллион рублей, я вам не скажу — сами посмотрите новый выпуск и первыми все узнаете. 

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03 октября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Пресс-служба НТВ
Теги

Лера Кудрявцева, Колонка Леры Кудрявцевой для Woman.ru

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Кудрявцеву на фото 6 забыли отфотошопить! Редакторы, срочно исправляйтесь или удаляйте)))))

  • Гость

    Кудрявцеву на фото 6 забыли отфотошопить! Редакторы, срочно исправляйтесь или удаляйте)))))

    Она сама видать не проплатила. Все ушло на удержание и содержание молодого супружника)

  • Гость

    Кудрявцеву на фото 6 забыли отфотошопить! Редакторы, срочно исправляйтесь или удаляйте)))))

    И сама Кудрявцева видимо и минусует уже)))))))))))умора

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