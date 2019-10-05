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Меган Маркл променяла бриллианты на бирюзу «для силы»

Похоже, герцогине Сассекской потребовалась защита высших сил. Во время официального визита в ЮАР она предпочла избавиться от любимых драгоценностей и появилась в новых украшениях, имеющих тайное значение.
Меган Маркл в ЮАР
Меган Маркл в ЮАР

Многие отмечали, что во время визита в Южную Африку Меган Маркл прямо-таки расцвела. 38-летняя герцогиня отошла от королевского дресс-кода и появлялась на улицах Кейптауна в длинных платьях этнических расцветок, а волосы то и дело украшала живыми цветами. Пользователи Сети обратили внимание и на еще одну особенность «африканских» образов Меган: забыв про привычные бриллианты, она выходила в свет в более скромных украшениях.

Серьги с бирюзой, которые Меган Маркл носила в ЮАР
Серьги с бирюзой, которые Меган Маркл носила в ЮАР

Многие объясняли это скромностью супруги принца Гарри. Все-таки во время визита в ЮАР Сассексы навещали неблагополучные районы, общались с сиротами, организаторами и подопечными благотворительных фондов. В малообеспеченной (по сравнению с Великобританией) стране было бы неуместным щеголять в роскошных украшениях. Поэтому обручальное кольцо, как и ряд других любимых драгоценностей, Меган оставила дома.  

Кольцо с бирюзой, которое Меган Маркл носила в ЮАР
Кольцо с бирюзой, которое Меган Маркл носила в ЮАР

Вместо этого она стала носить более демократичное кольцо с камнем из бирюзы, который считается источником энергии и силы. По мнению геммологов, «африканские» браслет, ожерелье и серьги Меган Маркл (выполненные из тех же голубых камней), защищают ее от зла и порчи. 

Правда, совсем бюджетным такой набор из бирюзы назвать сложно. Перед поездкой в ЮАР герцогиня Сассекская обратилась к ювелиру Дженнифер Мейер, которая уже не раз создавала для своей высокопоставленной клиентки украшения. 

  • Меган Маркл
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    Меган Маркл удивила своими скромными украшениями во время поездки в ЮАР
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Например, кольцо с маленьким голубым камнем стоило около 200 фунтов стерлингов (что в переводе на российскую валюту составляет почти 16 000 рублей), а о цене всего набора даже страшно подумать. Впрочем, для Меган Маркл, которая привыкла носить обручальное кольцо за 140 000 фунтов стерлингов (примерно 11 млн 165 тысяч рублей), такая сумма действительно сущий пустяк.

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05 октября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images
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Меган Маркл

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