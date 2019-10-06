Появилась информация о том, кто станет новым героем шоу «Холостяк»

Многие ломали голову, кто же получит звание главного холостяка страны в новом сезоне нашумевшего шоу. Кто-то видел в этом образе Гуфа, кто-то — Гусейна Гасанова. Но создателям удалось удивить даже самых опытных телезрителей.

Нет, он не рэпер, не актер и даже не блогер. Несмотря на это, в светскую тусовку новый «Холостяк» вхож: дело в том, что он — стоматолог знаменитостей.



Доктор Антон Криворотов получил блестящее образование в России и за рубежом, а теперь выступает с лекциями по всему миру, при этом создавая голливудские улыбки отечественным селебам.

Александр Ревва, Светлана Лобода, Ирина Хакамада и многие другие не раз бывали в кабинете потомственного дантиста Криворотова. Специалист ответственно продолжает семейное дело, которое начал еще его дедушка Александр Евдокимов. По методическим пособиям этого опытного практика учились все студенты медвузов в СССР. Антон унаследовал от знаменитого родственника любовь к науке. Он исколесил весь мир, участвуя в международных конференциях и семинарах. А за профессионализм и преданность делу его ценят (и считают настоящим другом) многие звезды.

1 2 3 ... 12 Антон Криворотов по праву считается главным стоматологом отечественных звезд

Хобби у стильного врача тоже есть — он увлекается музыкой, время от времени даже выступает на фестивалях, однако связать свою судьбу со сценой пока не спешит. А вот с достойной женщиной — очень даже.



Понятно, что при плотном графике и напряженной работе семью врачу завести пока не удалось. По сообщениям портала «Super.ru» продюсеры канала ТНТ уверены, что звездный доктор «уже созрел для семьи и собирается построить с будущей супругой партнерские отношения, которые будут основаны на любви, доверии и общих интересах».