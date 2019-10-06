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Появилась информация о том, кто станет новым героем шоу «Холостяк»

Многие ломали голову, кто же получит звание главного холостяка страны в новом сезоне нашумевшего шоу. Кто-то видел в этом образе Гуфа, кто-то — Гусейна Гасанова. Но создателям удалось удивить даже самых опытных телезрителей.

Нет, он не рэпер, не актер и даже не блогер. Несмотря на это, в светскую тусовку новый «Холостяк» вхож: дело в том, что он — стоматолог знаменитостей. 

Доктор Антон Криворотов получил блестящее образование в России и за рубежом, а теперь выступает с лекциями по всему миру, при этом создавая голливудские улыбки отечественным селебам.

Александр Ревва, Светлана Лобода, Ирина Хакамада и многие другие не раз бывали в кабинете потомственного дантиста Криворотова. Специалист ответственно продолжает семейное дело, которое начал еще его дедушка Александр Евдокимов. По методическим пособиям этого опытного практика учились все студенты медвузов в СССР. Антон унаследовал от знаменитого родственника любовь к науке. Он исколесил весь мир, участвуя в международных конференциях и семинарах. А за профессионализм и преданность делу его ценят (и считают настоящим другом) многие звезды.

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    Антон Криворотов по праву считается главным стоматологом отечественных звезд
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Хобби у стильного врача тоже есть — он увлекается музыкой, время от времени даже выступает на фестивалях, однако связать свою судьбу со сценой пока не спешит. А вот с достойной женщиной — очень даже. 

Понятно, что при плотном графике и напряженной работе семью врачу завести пока не удалось. По сообщениям портала «Super.ru» продюсеры канала ТНТ уверены, что звездный доктор «уже созрел для семьи и собирается построить с будущей супругой партнерские отношения, которые будут основаны на любви, доверии и общих интересах». 

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06 октября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @dr.krivorotov/Instagram

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Как-то в роли семьянина слабо представляется этот молодой человек, опять кто-то пропиариться решил, видимо напрягала жизнь "за кадром" рядом со звездами и захотелось медийности.

  • Дантист Криворотов.... н-да....

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