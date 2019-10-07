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Алиса Лобанова снялась вместе с Тимати и его дочерью в рекламе сети детских магазинов

С недавнего времени в эфире телеканалов мелькает красочная реклама сети магазинов игрушек Toy.ru. В ролике снялись Тимати и его дочь Алиса, а также учредительница Toy.ru и известная бизнесвумен Алиса Лобанова. 
Алиса Юнусова, Тимати
Алиса Лобанова, Тимати и его дочь Алиса на съемках рекламы

Не так давно рэпер Тимати и его 5-летняя дочь Алиса приняли участие в съемках музыкального видео, посвященного российской сети магазинов игрушек Toy.ru.

«С появлением дочери я стал экспертом в сфере кукол Lol, слаймов, единорогов, пони и многих других игрушек, о существовании которых и не задумался бы, если бы не этот волшебный сайт с доставкой на дом», — объяснил Тимати свое решение сняться в рекламе сервиса. 

Новое видео — это волшебная история о детской вере в сказки и чудеса. По сюжету ролика рэпер и его дочь путешествуют в карете по красочной стране Toy.ru, на каждом шагу встречая персонажей из мультфильмов, которые дарят Алисе подарки. 

В финале ролика знаменитое семейство встречается с прекрасной феей, роль которой исполнила учредительница сети магазинов Алиса Лобанова.

Бизнесвумен часто называют королевой игрушек, и она всегда не прочь воплотить такой образ на экране. 

Реклама Toy.ru вмиг обрела популярность на просторах интернета: кто бы знал, что родители и дети будут смотреть ее как музыкальный клип! «Самая лучшая реклама, которую я видела», «Реклама получилась крутая, волшебная!», «Мой сын поет эту песню!», — пишут пользователи Сети под видео. 

 
 

Стоит отметить, что Тимати не впервые сотрудничает с Toy.ru. Ранее рэпер принимал участие в благотворительном проекте «Поделись ДоброТОЙ», во время которого посещал детскую больницу, где дарил малышам игрушки. Мужчина намерен и дальше работать совместно с детской сетью, чтобы удивлять покупателей необычными сюрпризами и яркими форматами. 

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07 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Пресс-служба
Теги

Алиса Юнусова, Тимати

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