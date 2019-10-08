Собчак и Богомолов vs Нинидзе и Виторган: эксперты выясняют, у какой пары больше шансов жить долго и счастливо

Вся страна неустанно следит за жизнью экс-супругов Ксении Собчак и Максима Виторгана. Пока знакомые звезд не стесняясь озвучивают свои прогнозы их новых отношений, редакция Woman.ru обратилась за комментариями к физиогномисту, астрологу и нумерологу, чтобы выяснить, предназначены ли две «свеже образовавшиеся» пары друг другу судьбой.

Ксения Собчак и Максим Виторган

Максим Виторган и Ксения Собчак расстались меньше года назад, но за прошедшее время уже успели найти других партнеров. Из-за столь стремительного развития этих романов публика не верит в искренность новых отношений бывших супругов.



Так, общественность не раз называла свадьбу Собчак с Константином Богомоловым не иначе как фарсом.

Новая возлюбленная Виторгана Нино Нинидзе и вовсе удостаивалась звания расчетливой карьеристки, желающей благодаря известному актеру стать более популярной и получить новые роли.

Впрочем, сами знаменитости никогда не обращали внимания на мнение толпы. Во время торжества с Константином Ксения выглядела как никогда счастливой. Максим и вовсе уже успел отметить в своем микроблоге, что в новых отношениях ему более комфортно, чем в браке с медиадивой, хотя они с Нино еще даже не живут вместе.

Г. Янко

Д. Ермолаев

Действительно ли Виторгану и Собчак так хорошо после развода, у кого из них больше шансов жить «долго и счастливо» со своей половиной? С этими вопросами мы обратились к нашему постоянному эксперту, физиогномисту Зое Никитенковой, к астрологу и ясновидящей Галине Янко, а также к нумерологу Дмитрию Ермолаеву.



Две звезды

По мнению Зои Никитенковой, у Ксении Собчак и Нино Нинидзе весьма схожие характеры, ведь у них немало общего во внешности. «Обе женщины энергичны, статусны и упорны в достижении определенных целей, о чем сигнализируют их крупные зубы и выступающий подбородок», — объясняет физиогномист.

Эксперт считает, что Нинидзе не менее цинична, хладнокровна и предусмотрительна, чем Ксения Собчак.



«Главным залогом успеха Нино выступает ее врожденная интуиция. Именно благодаря тонкому понимаю всех событий актриса никогда не упустит момент непредсказуемой удачи. Безусловно, такой рациональный подход к жизни может оказаться препятствием в выстраивании личных отношений, так как блокирует способность к искреннему сопереживанию другим людям», — размышляет Зоя.

Дважды в одну реку

Физиогномист думает, что у актера есть все шансы повторить с Нино сценарий своих отношений с Ксенией Собчак, потому что он выбирает избранниц, с которыми ему изначально невозможно создать длительную связь.

«Максим импульсивен, самолюбив, властен, иногда даже деспотичен, хотя в некоторые моменты из-за увлечения творчеством может и вовсе отдалиться от близких. Такие ''эмоциональные качели'' всегда создают дискомфорт, особенно в отношениях с сильными, самодостаточными женщинами», — уверена специалист по лицам.

Никитенкова предупреждает — у Виторгана ни за что не получится устроить «домострой» и подчинить себе Нинидзе, как это у него уже не вышло с Собчак

Физиогномист называет союз актеров невозможным и считает, что его ждет успех только в том случае, если расчетливая Нино примет решение смириться с недостатками возлюбленного ради изменения некоторых аспектов своей жизни.

Хранительница очага

А вот астролог Галина Янко уверена, что у Нино Нинидзе есть все шансы стать главной женщиной в судьбе Максима Виторгана. Все потому, что девушка родилась под знаком Рака — самого «семейного» зодиакального созвездия.

«Нино настроена на семью и традиции для нее — отнюдь не пустой звук. Она легко оставит свою работу, откажется от известности и с радостью посвятит себя семье, если почувствует, что это важно для ее мужчины. Зачастую женщины-Раки на первое место ставят именно интересы супруга и детей. Им не доставляет личного счастья никакое достижение, никакие слава и признание, если от этого страдают родные. К тому же Нино и Максим близки в культурном отношении. У актрисы более традиционное воспитание, чем у Ксении или других пассий ее избранника», — считает специалист.

Что же, Нино действительно сильно волнуют семейные ценности.

Актриса сама признавалась, что ее первый брак распался из-за слишком высоких ожиданий в отношении супруга Кирилла Плетнева. К тому же звезда очень быстро нашла общий язык с детьми нового возлюбленного и постоянно проводит с ними время, что не может не радовать многодетного отца Виторгана.

Впрочем, и астролог, и физиогномист предупреждают: Нино и Максиму еще только предстоит побороться за свою любовь, ведь даже на первых порах их отношения было сложно назвать страстными. Скорее всего, пара уже проходит период «притирки» и учится принимать недостатки друг друга. Получится ли у Нинидзе смириться с властностью, холодностью и переменчивостью артиста, а у него самого — с горячностью девушки и ее желанием развивать карьеру, покажет только время.

Тишь да благодать

Как и Нино Нинидзе, Константин Богомолов родился в период, когда Солнце находилось в созвездии Рака. Несмотря на то, что режиссера можно смело причислить к кругу богемы и назвать творцом, склонным переживать все невзгоды ради славы и искусства, Галина Янко уверена, что на первом месте у мужчины все равно стоит семья.

«Для представителей данного знака развод — просто невероятно трагическое обстоятельство», — говорит астролог. Это мнение легко подтвердить, вспомнив, как долго Константин Богомолов и Дарья Мороз не могли развестись и отказывались комментировать окончание своих отношений.



Галина уверена: новый брак подарит Ксении Собчак те ощущения, которых ей так не хватало раньше.



Нежность, чувственность, страстность, поддержка в любых, даже самых безумных начинаниях — в отличие от несколько скрытного Виторгана, Богомолов не стесняется демонстрировать свою любовь к женщине.

«Жена для Константина — это, в первую очередь, муза, способная дарить энергию и вдохновение. В свою очередь, Ксения получит от супруга столько любви и сексуального удовлетворения, что сможет направить энергию в более мирное русло, станет спокойной и менее конфликтной», — говорит астролог, замечая, что благодаря такой гармонии знаменитости могут прожить в браке всю жизнь.

Суровая действительность

А вот Зоя Никитенкова считает, что несмотря на кажущуюся идеальность отношений режиссера и медиадивы, а также моментально бросающуюся в глаза внешнюю схожесть, со временем их пути все же разойдутся.

По мнению физиогномиста, союз Ксении и Константина построен лишь на взаимной выгоде и получении новых эмоций и, конечно же, бонусов от брака друг с другом.



«Ксении нужны новые спектакли, новые неожиданные повороты. Ей важно не дать окружающим забыть о себе, ибо тогда ее существование превратится в обыденность и скуку. Константин притянут Ксенией в ее собственную жизнь как носитель новых идей. Он с готовностью отступает на второстепенные роли в этом действе, прекрасно понимая, что даже второй план в жизни Ксении гораздо более статусный и интересный для него, чем любая другая форма творческой самореализации», — объясняет Никитенкова.

Эксперт уверена, что со временем Богомолову надоест статус «мужа Собчак» — особенно, если его карьера будет развиваться не так стремительно, как у медиадивы.

Если звезды будут и дальше жить как прежде, почти все внимание уделяя светской жизни и рабочим моментам, то со временем у них начнутся ссоры, а вскоре появится и осознание, что их отношения исчерпали себя.

Расчет на любовь

Прокомментировал отношения знаменитостей и астролог-нумеролог Дмитрий Ермолаев. Он подтвердил: обеим парам предстоит многое пережить на пути к долгому семейному счастью и далеко не факт, что они справятся со всеми проблемами.

Так, нумеролог считает, что Ксения Собчак и Константин Богомолов заключили брак не в самый лучший период своей жизни. И журналистка, и театральный деятель сейчас особенно остро переживают транзит Сатурна — негативное астрологическое явление, которое происходит лишь один раз в 22,5 года.



«Несмотря на действительно хорошую астрологическую совместимость Ксении и Константина, их отношения сейчас проходят испытания продолжительностью в целых три года, пик которых назначен на будущий год. Если супруги перетерпят все сложности, то их ждет счастливое совместное будущее», — уверен Дмитрий Ермолаев.

В союзе Нино Нинидзе и Максима Виторгана эксперт тоже увидел немало проблем.

Увы, Дмитрий не уверен, что в их случае получится осилить все невзгоды — только если девушка решит полностью измениться ради возлюбленного и перестанет ожидать нехарактерных ему действий и поступков. «Сейчас в их отношениях присутствует важный момент, разрешить который может именно Нино. У них есть шанс сохранить свой союз даже на всю жизнь — главное, не упустить его из-за гордости или невозможности пойти на уступки друг другу», — объясняет нумеролог.



1 2 3 ... 12 Эксперты оценили пары Максима Виторгана и Нино Нинидзе, а также Ксении Собчак и Константина Богомолова

Как видите, и Виторган с Нинидзе, и Собчак с Богомоловым весьма далеки от безусловного счастья. И в том, и другом случае, как, в принципе, и во всех нормальных отношениях, требуется лишь одно — принимать недостатки друг друга и жертвовать личными интересами во благо избранника. А как вам кажется, у какой из пар может успешнее получиться следовать этим правилам и стать счастливыми?