Собчак и Богомолов vs Нинидзе и Виторган: эксперты выясняют, у какой пары больше шансов жить долго и счастливо

Максим Виторган и Ксения Собчак расстались меньше года назад, но за прошедшее время уже успели найти других партнеров. Из-за столь стремительного развития этих романов публика не верит в искренность новых отношений бывших супругов.
Так, общественность не раз называла свадьбу Собчак с Константином Богомоловым не иначе как фарсом.
Впрочем, сами знаменитости никогда не обращали внимания на мнение толпы. Во время торжества с Константином Ксения выглядела как никогда счастливой. Максим и вовсе уже успел отметить в своем микроблоге, что в новых отношениях ему более комфортно, чем в браке с медиадивой, хотя они с Нино еще даже не живут вместе.
Действительно ли Виторгану и Собчак так хорошо после развода, у кого из них больше шансов жить «долго и счастливо» со своей половиной? С этими вопросами мы обратились к нашему постоянному эксперту, физиогномисту Зое Никитенковой, к астрологу и ясновидящей Галине Янко, а также к нумерологу Дмитрию Ермолаеву.
Две звезды
По мнению Зои Никитенковой, у Ксении Собчак и Нино Нинидзе весьма схожие характеры, ведь у них немало общего во внешности. «Обе женщины энергичны, статусны и упорны в достижении определенных целей, о чем сигнализируют их крупные зубы и выступающий подбородок», — объясняет физиогномист.
Эксперт считает, что Нинидзе не менее цинична, хладнокровна и предусмотрительна, чем Ксения Собчак.
«Главным залогом успеха Нино выступает ее врожденная интуиция. Именно благодаря тонкому понимаю всех событий актриса никогда не упустит момент непредсказуемой удачи. Безусловно, такой рациональный подход к жизни может оказаться препятствием в выстраивании личных отношений, так как блокирует способность к искреннему сопереживанию другим людям», — размышляет Зоя.
Дважды в одну реку
Физиогномист думает, что у актера есть все шансы повторить с Нино сценарий своих отношений с Ксенией Собчак, потому что он выбирает избранниц, с которыми ему изначально невозможно создать длительную связь.
«Максим импульсивен, самолюбив, властен, иногда даже деспотичен, хотя в некоторые моменты из-за увлечения творчеством может и вовсе отдалиться от близких. Такие ''эмоциональные качели'' всегда создают дискомфорт, особенно в отношениях с сильными, самодостаточными женщинами», — уверена специалист по лицам.
Физиогномист называет союз актеров невозможным и считает, что его ждет успех только в том случае, если расчетливая Нино примет решение смириться с недостатками возлюбленного ради изменения некоторых аспектов своей жизни.
Хранительница очага
А вот астролог Галина Янко уверена, что у Нино Нинидзе есть все шансы стать главной женщиной в судьбе Максима Виторгана. Все потому, что девушка родилась под знаком Рака — самого «семейного» зодиакального созвездия.
«Нино настроена на семью и традиции для нее — отнюдь не пустой звук. Она легко оставит свою работу, откажется от известности и с радостью посвятит себя семье, если почувствует, что это важно для ее мужчины. Зачастую женщины-Раки на первое место ставят именно интересы супруга и детей. Им не доставляет личного счастья никакое достижение, никакие слава и признание, если от этого страдают родные. К тому же Нино и Максим близки в культурном отношении. У актрисы более традиционное воспитание, чем у Ксении или других пассий ее избранника», — считает специалист.
Актриса сама признавалась, что ее первый брак распался из-за слишком высоких ожиданий в отношении супруга Кирилла Плетнева. К тому же звезда очень быстро нашла общий язык с детьми нового возлюбленного и постоянно проводит с ними время, что не может не радовать многодетного отца Виторгана.
Впрочем, и астролог, и физиогномист предупреждают: Нино и Максиму еще только предстоит побороться за свою любовь, ведь даже на первых порах их отношения было сложно назвать страстными. Скорее всего, пара уже проходит период «притирки» и учится принимать недостатки друг друга. Получится ли у Нинидзе смириться с властностью, холодностью и переменчивостью артиста, а у него самого — с горячностью девушки и ее желанием развивать карьеру, покажет только время.
Тишь да благодать
Как и Нино Нинидзе, Константин Богомолов родился в период, когда Солнце находилось в созвездии Рака. Несмотря на то, что режиссера можно смело причислить к кругу богемы и назвать творцом, склонным переживать все невзгоды ради славы и искусства, Галина Янко уверена, что на первом месте у мужчины все равно стоит семья.
«Для представителей данного знака развод — просто невероятно трагическое обстоятельство», — говорит астролог. Это мнение легко подтвердить, вспомнив, как долго Константин Богомолов и Дарья Мороз не могли развестись и отказывались комментировать окончание своих отношений.
Галина уверена: новый брак подарит Ксении Собчак те ощущения, которых ей так не хватало раньше.
«Жена для Константина — это, в первую очередь, муза, способная дарить энергию и вдохновение. В свою очередь, Ксения получит от супруга столько любви и сексуального удовлетворения, что сможет направить энергию в более мирное русло, станет спокойной и менее конфликтной», — говорит астролог, замечая, что благодаря такой гармонии знаменитости могут прожить в браке всю жизнь.
Суровая действительность
А вот Зоя Никитенкова считает, что несмотря на кажущуюся идеальность отношений режиссера и медиадивы, а также моментально бросающуюся в глаза внешнюю схожесть, со временем их пути все же разойдутся.
По мнению физиогномиста, союз Ксении и Константина построен лишь на взаимной выгоде и получении новых эмоций и, конечно же, бонусов от брака друг с другом.
«Ксении нужны новые спектакли, новые неожиданные повороты. Ей важно не дать окружающим забыть о себе, ибо тогда ее существование превратится в обыденность и скуку. Константин притянут Ксенией в ее собственную жизнь как носитель новых идей. Он с готовностью отступает на второстепенные роли в этом действе, прекрасно понимая, что даже второй план в жизни Ксении гораздо более статусный и интересный для него, чем любая другая форма творческой самореализации», — объясняет Никитенкова.
Если звезды будут и дальше жить как прежде, почти все внимание уделяя светской жизни и рабочим моментам, то со временем у них начнутся ссоры, а вскоре появится и осознание, что их отношения исчерпали себя.
Расчет на любовь
Прокомментировал отношения знаменитостей и астролог-нумеролог Дмитрий Ермолаев. Он подтвердил: обеим парам предстоит многое пережить на пути к долгому семейному счастью и далеко не факт, что они справятся со всеми проблемами.
Так, нумеролог считает, что Ксения Собчак и Константин Богомолов заключили брак не в самый лучший период своей жизни. И журналистка, и театральный деятель сейчас особенно остро переживают транзит Сатурна — негативное астрологическое явление, которое происходит лишь один раз в 22,5 года.
«Несмотря на действительно хорошую астрологическую совместимость Ксении и Константина, их отношения сейчас проходят испытания продолжительностью в целых три года, пик которых назначен на будущий год. Если супруги перетерпят все сложности, то их ждет счастливое совместное будущее», — уверен Дмитрий Ермолаев.
Увы, Дмитрий не уверен, что в их случае получится осилить все невзгоды — только если девушка решит полностью измениться ради возлюбленного и перестанет ожидать нехарактерных ему действий и поступков. «Сейчас в их отношениях присутствует важный момент, разрешить который может именно Нино. У них есть шанс сохранить свой союз даже на всю жизнь — главное, не упустить его из-за гордости или невозможности пойти на уступки друг другу», — объясняет нумеролог.
Как видите, и Виторган с Нинидзе, и Собчак с Богомоловым весьма далеки от безусловного счастья. И в том, и другом случае, как, в принципе, и во всех нормальных отношениях, требуется лишь одно — принимать недостатки друг друга и жертвовать личными интересами во благо избранника. А как вам кажется, у какой из пар может успешнее получиться следовать этим правилам и стать счастливыми?