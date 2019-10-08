Айза Анохина уверяет, что не ревнует мужа, снимающего незнакомок в купальниках на пляже

Вот уже несколько лет 34-летняя Айза счастлива в браке с 40-летним инвестором Дмитрием Анохиным, с которым воспитывает общего сына, 3-летнего Элвиса.
Недавно знаменитость решила исправить эту ситуацию и зарегистрировала Дмитрия в Инстаграме.
Сначала Дмитрий публиковал лишь тропические пейзажи или редкие снимки со своим участием, но вскоре начал фотографировать и других людей вокруг себя.
За блогом Анохина следят десятки тысяч подписчиков его супруги. Они вмиг доложили Айзе о его поступке и спросили, почему он публикует подобные фото.
«Муж решил, что он бессмертный», — сначала отшутилась звезда, а потом объяснила, что не видит ничего предосудительного в пляжном кадре избранника. «Все нормально, это просто креативное фото, и он не хотел меня обидеть. Я совершенно не ревную!» — написала в своих инстаграм-историях Анохина. Впрочем, фолловеров такой ответ не устроил, и они заполонили страницу Дмитрия требованием удалить снимок.