Айза Анохина уверяет, что не ревнует мужа, снимающего незнакомок в купальниках на пляже

Муж Айзы Анозиной — весьма не публичный человек. Недавно бизнесвумен завела супругу страницу в Инстаграме, но поклонники уверены, что радость от этого она точно уже не получает.

Дмитрий и Айза Анохины с детьми

Вот уже несколько лет 34-летняя Айза счастлива в браке с 40-летним инвестором Дмитрием Анохиным, с которым воспитывает общего сына, 3-летнего Элвиса.

В отличие от бизнесвумен, ее супруг не любит афишировать свою личную жизнь и долгое время даже не имел страниц в соцсетях.

Недавно знаменитость решила исправить эту ситуацию и зарегистрировала Дмитрия в Инстаграме.

Сначала Дмитрий публиковал лишь тропические пейзажи или редкие снимки со своим участием, но вскоре начал фотографировать и других людей вокруг себя.

Так, на днях он выставил в микроблоге кадр с неизвестными девушками в купальниках.

За блогом Анохина следят десятки тысяч подписчиков его супруги. Они вмиг доложили Айзе о его поступке и спросили, почему он публикует подобные фото.

1 2 3 ... 10 Муж Айзы Анохиной опубликовал в микроблоге фото с незнакомыми девушками

«Муж решил, что он бессмертный», — сначала отшутилась звезда, а потом объяснила, что не видит ничего предосудительного в пляжном кадре избранника. «Все нормально, это просто креативное фото, и он не хотел меня обидеть. Я совершенно не ревную!» — написала в своих инстаграм-историях Анохина. Впрочем, фолловеров такой ответ не устроил, и они заполонили страницу Дмитрия требованием удалить снимок.

