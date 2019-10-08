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Айза Анохина уверяет, что не ревнует мужа, снимающего незнакомок в купальниках на пляже

Муж Айзы Анозиной — весьма не публичный человек. Недавно бизнесвумен завела супругу страницу в Инстаграме, но поклонники уверены, что радость от этого она точно уже не получает.
Айза Анохина (Вагапова-Долматова)
Дмитрий и Айза Анохины с детьми

Вот уже несколько лет 34-летняя Айза счастлива в браке с 40-летним инвестором Дмитрием Анохиным, с которым воспитывает общего сына, 3-летнего Элвиса. 

В отличие от бизнесвумен, ее супруг не любит афишировать свою личную жизнь и долгое время даже не имел страниц в соцсетях. 

Недавно знаменитость решила исправить эту ситуацию и зарегистрировала Дмитрия в Инстаграме. 

 
 

Сначала Дмитрий публиковал лишь тропические пейзажи или редкие снимки со своим участием, но вскоре начал фотографировать и других людей вокруг себя. 

Так, на днях он выставил в микроблоге кадр с неизвестными девушками в купальниках. 

За блогом Анохина следят десятки тысяч подписчиков его супруги. Они вмиг доложили Айзе о его поступке и спросили, почему он публикует подобные фото. 

«Муж решил, что он бессмертный», — сначала отшутилась звезда, а потом объяснила, что не видит ничего предосудительного в пляжном кадре избранника. «Все нормально, это просто креативное фото, и он не хотел меня обидеть. Я совершенно не ревную!» — написала в своих инстаграм-историях Анохина. Впрочем, фолловеров такой ответ не устроил, и они заполонили страницу Дмитрия требованием удалить снимок. 

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08 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @aizaanohinaa, @aizalovesam, @choovibro/Instagram
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Айза Анохина (Вагапова-Долматова)

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Гость 2019-10-07 13:23:00
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В 3-4 года ребёнок может, что угодно сказать. Моя дочь говорила, что она птичка. Но ведь я с балкона ее не выбросила. Вообще в Голивуде какая-то эпидемия. Шарлиз, Анджелина, Меган Фокс, Наоми Уоттс. Ещё у Гвен Стефани сыновья в девичьем любят. Не понимаю, зачем творит такое со своими детьми
Ксения Бородина резко высказалась о 7-летнем сыне Шарлиз Терон, который примерил розовый облегающий купальник
41 Комментариев





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