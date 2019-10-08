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По вине поклонницы Меган Маркл снова нарушила протокол и была выставлена в неприглядном свете

Меган Маркл довольно часто намеренно не следует требованиям королевского протокола, надевая неуместные вещи или позволяя себе слишком вольное поведение. На днях герцогиня снова нарушила правила, хотя, возможно, даже не осознала этого. 
Меган Маркл, Принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри

Ни для кого не секрет, что члены британской королевской семьи должны соблюдать протокол — большой свод правил, созданный еще много поколений назад. 

В протоколе имеются требования касаемо поведения и стиля монарших особ. 

В отличие от своих высокопоставленных родственников, Меган Маркл очень часто нарушает правила, то надевая одежду не тех цветов, то делая слишком смелый маникюр, а то и вовсе поступая не так, как полагает супруге принца. 

На днях, во время визита в Южную Африку, герцогиня снова пренебрегла правилами — правда, совершенно не по своей вине. 

Дело в том, что во время встречи с поклонниками Меган сняла на видео местная блогерша, которая занимается созданием инстаграм-масок. 

Девушка запечатлела Маркл на селфи-камеру, наложив на нее маску, изображающую национальные головные уборы высокопоставленных людей. «Теперь и у нее есть своя корона», — прокомментировала блогерша ролик. 

По протоколу герцогиня не имеет права ни делать селфи, ни примерять короны, какими бы они ни были. Казалось бы, такой пустяк, а хейтеры снова злорадно комментируют допущение знаменитости. И все же стоит отметить: когда Меган поняла, что нарушает правила, она сразу же отвернулась от камеры. 

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08 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, @ownurcrown/Instagram
Теги

Меган Маркл, Принц Гарри

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3 комментария Добавить комментарий
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  • а Гарри на заднем фоне что? или он мужчина и ему можно?

  • Я не люблю ММ, но считаю недостойно посмеялась над ней автор ролика.Лучше бы подружек своих так снимала.

  • опять к ней придираются на пустом месте...

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Гость 2019-10-07 13:23:00
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В 3-4 года ребёнок может, что угодно сказать. Моя дочь говорила, что она птичка. Но ведь я с балкона ее не выбросила. Вообще в Голивуде какая-то эпидемия. Шарлиз, Анджелина, Меган Фокс, Наоми Уоттс. Ещё у Гвен Стефани сыновья в девичьем любят. Не понимаю, зачем творит такое со своими детьми
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