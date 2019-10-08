По вине поклонницы Меган Маркл снова нарушила протокол и была выставлена в неприглядном свете

Меган Маркл довольно часто намеренно не следует требованиям королевского протокола, надевая неуместные вещи или позволяя себе слишком вольное поведение. На днях герцогиня снова нарушила правила, хотя, возможно, даже не осознала этого.

Меган Маркл и принц Гарри

Ни для кого не секрет, что члены британской королевской семьи должны соблюдать протокол — большой свод правил, созданный еще много поколений назад.

В протоколе имеются требования касаемо поведения и стиля монарших особ.

В отличие от своих высокопоставленных родственников, Меган Маркл очень часто нарушает правила, то надевая одежду не тех цветов, то делая слишком смелый маникюр, а то и вовсе поступая не так, как полагает супруге принца.

На днях, во время визита в Южную Африку, герцогиня снова пренебрегла правилами — правда, совершенно не по своей вине.

Дело в том, что во время встречи с поклонниками Меган сняла на видео местная блогерша, которая занимается созданием инстаграм-масок.

Девушка запечатлела Маркл на селфи-камеру, наложив на нее маску, изображающую национальные головные уборы высокопоставленных людей. «Теперь и у нее есть своя корона», — прокомментировала блогерша ролик.

1 2 3 ... 10 Меган Маркл нарушила протокол во время африканского турне

По протоколу герцогиня не имеет права ни делать селфи, ни примерять короны, какими бы они ни были. Казалось бы, такой пустяк, а хейтеры снова злорадно комментируют допущение знаменитости. И все же стоит отметить: когда Меган поняла, что нарушает правила, она сразу же отвернулась от камеры.