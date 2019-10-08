По вине поклонницы Меган Маркл снова нарушила протокол и была выставлена в неприглядном свете

Ни для кого не секрет, что члены британской королевской семьи должны соблюдать протокол — большой свод правил, созданный еще много поколений назад.
В отличие от своих высокопоставленных родственников, Меган Маркл очень часто нарушает правила, то надевая одежду не тех цветов, то делая слишком смелый маникюр, а то и вовсе поступая не так, как полагает супруге принца.
На днях, во время визита в Южную Африку, герцогиня снова пренебрегла правилами — правда, совершенно не по своей вине.
Девушка запечатлела Маркл на селфи-камеру, наложив на нее маску, изображающую национальные головные уборы высокопоставленных людей. «Теперь и у нее есть своя корона», — прокомментировала блогерша ролик.
По протоколу герцогиня не имеет права ни делать селфи, ни примерять короны, какими бы они ни были. Казалось бы, такой пустяк, а хейтеры снова злорадно комментируют допущение знаменитости. И все же стоит отметить: когда Меган поняла, что нарушает правила, она сразу же отвернулась от камеры.