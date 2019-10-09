Звезды русского балета снялись в клипе Мити Фомина

Звезды Государственного академического Большого театра России премьер Денис Родькин и балерина Элеонора Севенард, внучатая племянница Матильды Кшесинской, стали главными героями нового клипа эстрадного артиста Мити Фомина. Посмотреть видео «На вершине мира» вы можете уже сейчас на Woman.ru!

Митя Фомин в Арктике

Пара Дениса и Эли, которую связывают не только профессиональные, но и романтические отношения, сыграла влюбленных, которые борются с предрассудками во имя того, чтобы быть вместе.

Большая часть съемок прошла в Арктике, на самом мощном в мире атомном ледоколе «50 лет Победы», который принадлежит ФГУП «Атомфлот» Госкорпорации «Росатом». Именно этот легендарный атомоход (один из пяти действующих на сегодняшний день) в 2013 году участвовал в эстафете передачи Олимпийского огня и впервые доставил пламя к Северному полюсу. Судно весом 23 тысяч тонн в музыкальном видео Фомина стало символом крушения преград — если есть настоящие чувства, любые проблемы оказываются «водой». Кстати, посмотреть на то, что происходило за кадром можно в нашем Инстаграме!

Отдельные кадры с артистами Большого театра снимали на вершинах гор Кавказского хребта в окрестностях олимпийской Красной поляны.

«Я рад, что Денис, практически не раздумывая, принял мое предложение, - рассказывает Фомин. - Большую часть работы мы снимали в уникальных условиях Арктики, на судне, которое воплощает силу и мощь нашей страны, и мне нужен был главный герой такого же масштаба. Никого, кроме Дениса, я на эту роль не предполагал. В свои 29 лет он действительно мировая звезда! Сейчас время эклектики - смешения стилей, жанров, форматов - и я рад, что наша работа стала примером этого направления. Это не первый подобный опыт в мировой практике, но мы в очередной раз доказали, что классическое и современное искусство могут удачно сосуществовать».



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