Вера Брежнева поддержала премьеру клипа с участием Эрики Герцег

Вот уже несколько дней в Сети обсуждают возможный роман женатого Константина Меладзе с Эрикой Герцег. Пока любопытные поклонники пытаются вывести продюсера и певицу на чистую воду, Вера Брежнева решила... поддержать Эрику и группу «ВИА Гра» во время презентации их нового клипа.

Группа «ВИА Гра» и Константин Меладзе

В начале октября появились слухи о тайной связи 56-летнего Константина Меладзе и участницы группы «ВИА Гра», 31-летней Эрики Герцег. В скором времени представитель певицы опроверг домыслы о ее отношениях с женатым продюсером — однако хейтеров его слова совершенно не убедили.

Пользователи Сети атаковали соцсети Веры Брежневой вопросами о том, знает ли она о романе супруга с артисткой.

Вера так же лишь рассмеялась в ответ доводам публики, но фолловеры не поверили в ее искренность, продолжая развивать теории об отношениях между знаменитостями.

Кажется, 9 октября Брежнева поставила точку в некрасивой истории с Меладзе и Герцег. На своей странице в Инстаграме исполнительница опубликовала тизер нового клипа группы «ВИА Гра».

«У нас огненная премьера», — кратко подписала видео Вера.

Вскоре публикацию Брежневой прокомментировала и сама Эрика Герцег. Певица оставила эмодзи-сердца в микроблоге звезды.

1 2 3 ... 10 Пользователи Сети считают, что Константин Меладзе изменяет Вере Брежневой

Подписчики сильно удивились клипу так называемой «соперницы» в соцсетях артистки. Именно поэтому вместо того, чтобы высказаться о музыкальном ролике, поклонники начали расхваливать Брежневу и вспоминать «золотой состав» герлзбэнда. «Вера, научите девушек танцевать так же, как вы!», «Видно, что девчонки стараются, но у вас получалось лучше зажигать сердца», «Вера, теперь ждем огненную новинку и от вас!» — прокомментировали интернет-пользователи.