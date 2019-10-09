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Вера Брежнева поддержала премьеру клипа с участием Эрики Герцег

Вот уже несколько дней в Сети обсуждают возможный роман женатого Константина Меладзе с Эрикой Герцег. Пока любопытные поклонники пытаются вывести продюсера и певицу на чистую воду, Вера Брежнева решила... поддержать Эрику и группу «ВИА Гра» во время презентации их нового клипа. 
Группа «ВИА Гра», Константин Меладзе
Группа «ВИА Гра» и Константин Меладзе

В начале октября появились слухи о тайной связи 56-летнего Константина Меладзе и участницы группы «ВИА Гра», 31-летней Эрики Герцег. В скором времени представитель певицы опроверг домыслы о ее отношениях с женатым продюсером — однако хейтеров его слова совершенно не убедили. 

Пользователи Сети атаковали соцсети Веры Брежневой вопросами о том, знает ли она о романе супруга с артисткой. 

Вера так же лишь рассмеялась в ответ доводам публики, но фолловеры не поверили в ее искренность, продолжая развивать теории об отношениях между знаменитостями. 

Кажется, 9 октября Брежнева поставила точку в некрасивой истории с Меладзе и Герцег. На своей странице в Инстаграме исполнительница опубликовала тизер нового клипа группы «ВИА Гра». 

«У нас огненная премьера», — кратко подписала видео Вера. 

Вскоре публикацию Брежневой прокомментировала и сама Эрика Герцег. Певица оставила эмодзи-сердца в микроблоге звезды. 

  • Вера Брежнева, Константин Меладзе
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    Пользователи Сети считают, что Константин Меладзе изменяет Вере Брежневой
    Смотреть галерею

Подписчики сильно удивились клипу так называемой «соперницы» в соцсетях артистки. Именно поэтому вместо того, чтобы высказаться о музыкальном ролике, поклонники начали расхваливать Брежневу и вспоминать «золотой состав» герлзбэнда. «Вера, научите девушек танцевать так же, как вы!», «Видно, что девчонки стараются, но у вас получалось лучше зажигать сердца», «Вера, теперь ждем огненную новинку и от вас!» — прокомментировали интернет-пользователи. 

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09 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @ververa, erikaherceg/Instagram
Теги

Эрика Герцег, Вера Брежнева, Константин Меладзе, Группа «ВИА Гра»

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