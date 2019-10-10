Наталья Рудова станет ведущей реалити на «МУЗ-ТВ»

На «МУЗ-ТВ» готовится новое масштабное реалити, не имеющее аналогов на российском телевидении! Герои шоу будут бороться за «место под солнцем».

Наталья Рудова

Кастинг молодых дарований в самом разгаре – более 10 000 желающих заявить о своем таланте и стать полноправными жителями райского острова уже отправили свои заявки в адрес организаторов.



Генеральный директор «МУЗ-ТВ» Арман Давлетяров объявил имя ведущей предстоящего реалити «Место под солнцем #БАЛИ». Стать частью самого захватывающего шоу сезона посчастливилось Наталье Рудовой.

Актриса театра, кино и звезда Инстаграм впервые дебютирует в роли ведущей и станет хозяйкой живописной виллы на Бали.

Наталья Рудова

Участникам шоу будут обеспечены все условия: проживание на райском острове, частный песчаный пляж, профессиональная студия звукозаписи и море соблазнов. По правилам проекта, каждую неделю один из участников должен покинуть виллу, а его место занимает новый счастливчик, который становится главной интригой недели и может разрушить новоиспеченный романтический союз или удачный творческий тандем. Неожиданные повороты судьбы могут сыграть с жителями райского острова злую шутку, когда придется расставить приоритеты: карьера или любовь? Дуэт в музыке или дуэт в жизни – вот основной вопрос шоу, ответ на который зрители телеканала узнают совсем скоро.

Наталья Рудова

Тренерами реалити станут звезды шоу-бизнеса, которые поделятся с ребятами своим опытом, покажут мастер-классы, а также раскроют все секреты и тонкости мастерства. Участникам предстоит много испытаний в попытке доказать наставникам, что именно они достойны победы в шоу.



А главным призом станет – квартира в Москве и контракт с телеканалом «МУЗ-ТВ»!