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Оксана Фандера поздравила с днем рождения мужа Филиппа Янковского и поделилась его совместными снимками с детьми

Оксана Фандера крайне редко выставляет личную жизнь напоказ и публикует семейные снимки в Инстаграме. Однако на 51-й день рождения супруга актриса сделала исключение. 
Филипп Янковский, Оксана Фандера
Филипп Янковский и Оксана Фандера

Оксана Фандера и Филипп Янковский сыграли свадьбу в 1990 году. Пара счастливо живет вместе уже почти три десятилетия и воспитывает двоих взрослых детей.

10 октября главе семейства исполнился 51 год. В честь события Оксана решила порадовать мужа, а вместе с этим и своих фолловеров, опубликовав совместные семейные снимки.
Филипп Янковский
Оксана поздравила мужа с днем рождения

На черно-белых фотографиях Филипп позировал вместе с 28-летним Иваном и 24-летней Елизаветой.

Вместе с детьми Янковский дурачился на камеру, улыбался и корчил рожицы, как будто им всем лет на 20 меньше. 
Филипп Янковский
Филипп Янковский с детьми

«Мой взгляд там, где они касаются друг друга, его кожа существует только там, где они касаются его. Все рождается из малого. Он родился одной осенью от любви, которая родилась от одного нечаянного прикосновения. И прикосновение стало языком тел в этой стае, не нуждающейся в словах», — проникновенно подписала фото супруга актера. 

  • Филипп Янковский, Оксана Фандера
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    Филипп Янковский и Оксана Фандера — одна из крепких и гармоничных пар отечественного кинематографа
    Смотреть галерею

Фолловеры Фандеры также поздравили ее мужа с праздником. «Всего самого доброго и светлого!» — писали восторженные пользователи.

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11 октября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото Persona Stars, Андрей Калмыков/Woman.ru, @veriga10/Instagram
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Оксана Фандера, Филипп Янковский

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Сын красавчик

  • Приятные они все.

  • Хорошие, моложавые! Вот именно -ПАРА! Вкус у неё отменный, наверное, один из лучших среди знаменитостей! Всегда хорошо одета, именно одета, а все же очень сексуальна!

  • Симпатичная женщина, иногда перебарщивает с "косматостью" , ещё одна такая есть актриса кажется,часто по передачам ходит ,но у неё огромный начес всегда жуткий и она доказывает что это волосы так от природы стоят 🤣

  • Как она похожа на молодую Марину Неёлову! Копия!

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Гость 2019-10-07 13:23:00
191
В 3-4 года ребёнок может, что угодно сказать. Моя дочь говорила, что она птичка. Но ведь я с балкона ее не выбросила. Вообще в Голивуде какая-то эпидемия. Шарлиз, Анджелина, Меган Фокс, Наоми Уоттс. Ещё у Гвен Стефани сыновья в девичьем любят. Не понимаю, зачем творит такое со своими детьми
Ксения Бородина резко высказалась о 7-летнем сыне Шарлиз Терон, который примерил розовый облегающий купальник
41 Комментариев





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