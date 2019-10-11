Оксана Фандера поздравила с днем рождения мужа Филиппа Янковского и поделилась его совместными снимками с детьми

Оксана Фандера крайне редко выставляет личную жизнь напоказ и публикует семейные снимки в Инстаграме. Однако на 51-й день рождения супруга актриса сделала исключение.

Филипп Янковский и Оксана Фандера

Оксана Фандера и Филипп Янковский сыграли свадьбу в 1990 году. Пара счастливо живет вместе уже почти три десятилетия и воспитывает двоих взрослых детей.

10 октября главе семейства исполнился 51 год. В честь события Оксана решила порадовать мужа, а вместе с этим и своих фолловеров, опубликовав совместные семейные снимки.



Оксана поздравила мужа с днем рождения

На черно-белых фотографиях Филипп позировал вместе с 28-летним Иваном и 24-летней Елизаветой.

Вместе с детьми Янковский дурачился на камеру, улыбался и корчил рожицы, как будто им всем лет на 20 меньше.

Филипп Янковский с детьми

«Мой взгляд там, где они касаются друг друга, его кожа существует только там, где они касаются его. Все рождается из малого. Он родился одной осенью от любви, которая родилась от одного нечаянного прикосновения. И прикосновение стало языком тел в этой стае, не нуждающейся в словах», — проникновенно подписала фото супруга актера.



1 2 3 ... 10 Филипп Янковский и Оксана Фандера — одна из крепких и гармоничных пар отечественного кинематографа

Фолловеры Фандеры также поздравили ее мужа с праздником. «Всего самого доброго и светлого!» — писали восторженные пользователи.