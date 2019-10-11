Оксана Фандера поздравила с днем рождения мужа Филиппа Янковского и поделилась его совместными снимками с детьми

Оксана Фандера и Филипп Янковский сыграли свадьбу в 1990 году. Пара счастливо живет вместе уже почти три десятилетия и воспитывает двоих взрослых детей.
На черно-белых фотографиях Филипп позировал вместе с 28-летним Иваном и 24-летней Елизаветой.
«Мой взгляд там, где они касаются друг друга, его кожа существует только там, где они касаются его. Все рождается из малого. Он родился одной осенью от любви, которая родилась от одного нечаянного прикосновения. И прикосновение стало языком тел в этой стае, не нуждающейся в словах», — проникновенно подписала фото супруга актера.
Фолловеры Фандеры также поздравили ее мужа с праздником. «Всего самого доброго и светлого!» — писали восторженные пользователи.