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Анна Седокова пришла на баскетбольный матч, чтобы поддержать возлюбленного Яниса Тимма

Роман Анны Седоковой и Яниса Тимма развивается стремительно. Певица регулярно рассказывает об отношениях с молодым баскетболистом и даже вместе с ним посещает спортивные мероприятия. 
Анна Седокова
Янис Тимма и Анна Седокова

О романе 27-летнего Яниса Тиммы и 36-летней Анны Седоковой стало известно этим летом. Отношения знаменитостей вызвали множество вопросов у общественности, ведь Янис пока еще официально женат и растит маленького сына. 

Впрочем, влюбленные старались не обращать внимания на критику хейтеров и вместо этого демонстрировали счастье от общения друг с другом. 

Не беремся судить, насколько серьезны отношения артистки и баскетболиста — все же пара начала встречаться относительно недавно. 

В минувшую пятницу Анна посетила матч возлюбленного.

Звезда сидела в первых рядах трибуны и внимательно следила за игрой.

Певица буквально не сводила глаз с бойфренда и записывала видео с ним для своих инстаграм-историй. 

  • Анна Седокова
    1 2 3 ...10
    Вот уже некоторое время Анна Седокова встречается с латвийским баскетболистом Янисом Тимма
    Смотреть галерею

Седоковой даже удалось запечатлеть, как Тимма забросил мяч в корзину. Кстати, в тот вечер команда «Химки», в которой состоит Янис, победила испанский баскетбольный клуб «Баскония» со счетом 79:76.

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12 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @janis.timma, @annasedokova/Instagram
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Анна Седокова

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Шкура.

  • Если бы не Седокова, нипочем бы испанцев не победили...не, даже и мечтать не стоило... ржу.

  • Гость

    Шкура.

    Ей ипотеку надо выплачивать... и детей у нее много... она последний крест с шеи заложила в ломбард .... хнык, хнык

  • Обалдеть какая она безпринципная и гулящая. А врала ведь,что у них нет ничего.

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