Анна Седокова пришла на баскетбольный матч, чтобы поддержать возлюбленного Яниса Тимма

О романе 27-летнего Яниса Тиммы и 36-летней Анны Седоковой стало известно этим летом. Отношения знаменитостей вызвали множество вопросов у общественности, ведь Янис пока еще официально женат и растит маленького сына.
Не беремся судить, насколько серьезны отношения артистки и баскетболиста — все же пара начала встречаться относительно недавно.
В минувшую пятницу Анна посетила матч возлюбленного.
Певица буквально не сводила глаз с бойфренда и записывала видео с ним для своих инстаграм-историй.
Седоковой даже удалось запечатлеть, как Тимма забросил мяч в корзину. Кстати, в тот вечер команда «Химки», в которой состоит Янис, победила испанский баскетбольный клуб «Баскония» со счетом 79:76.