Анна Седокова пришла на баскетбольный матч, чтобы поддержать возлюбленного Яниса Тимма

Роман Анны Седоковой и Яниса Тимма развивается стремительно. Певица регулярно рассказывает об отношениях с молодым баскетболистом и даже вместе с ним посещает спортивные мероприятия.

Янис Тимма и Анна Седокова

О романе 27-летнего Яниса Тиммы и 36-летней Анны Седоковой стало известно этим летом. Отношения знаменитостей вызвали множество вопросов у общественности, ведь Янис пока еще официально женат и растит маленького сына.

Не беремся судить, насколько серьезны отношения артистки и баскетболиста — все же пара начала встречаться относительно недавно.

В минувшую пятницу Анна посетила матч возлюбленного.

Звезда сидела в первых рядах трибуны и внимательно следила за игрой.

Певица буквально не сводила глаз с бойфренда и записывала видео с ним для своих инстаграм-историй.

1 2 3 ... 10 Вот уже некоторое время Анна Седокова встречается с латвийским баскетболистом Янисом Тимма

Седоковой даже удалось запечатлеть, как Тимма забросил мяч в корзину. Кстати, в тот вечер команда «Химки», в которой состоит Янис, победила испанский баскетбольный клуб «Баскония» со счетом 79:76.