Аделина Сотникова откровенно рассказала о младшей сестре, родившейся с тяжелым заболеванием

Мало кто знает, но у Аделины Сотниковой есть младшая сестра Маша. Девочка родилась с генетическим отклонением, из-за которого весьма необычно выглядит.

Аделина Сотникова

11 октября 23-летняя Аделина Сотникова стала гостьей программы «Все к лучшему!» на Русском радио. Во время беседы с Юлией Барановской олимпийская чемпионка по фигурному катанию подробно рассказала о своей семье.

Особого внимания заслужила младшая сестра спортсменки, 21-летняя Мария.

С самого рождения Маша страдает от генетического заболевания, из-за которого несколько необычно выглядит.

Мария и Аделина Сотниковы

«У сестры при беременности маминой не пошло развитие лица. Она родилась без ушей. Подбородка получается у нее тоже не было, скул. В детстве она была страшненькая», — вспоминает фигуристка.

В первые годы жизни девочка сильно страдала из-за насмешек окружающих, а также из-за проблем со здоровьем.

После того, как Аделина стала делать первые успехи в спорте, у семьи появилась возможность провести Марии несколько операций. В этом им помогли тренер Сотниковой Татьяна Тарасова и актриса Чулпан Хаматова, занимающаяся благотворительной деятельностью.



1 2 3 ... 10 Аделина Сотникова поведала о своей младшей сестре Маше

Сейчас сестра фигуристки живет в Южной Корее и учится в медицинском колледже. В этой стране к ее не совсем стандартной внешности относятся нормально, поэтому там девушка может вести полноценную жизнь.