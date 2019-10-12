Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Аделина Сотникова откровенно рассказала о младшей сестре, родившейся с тяжелым заболеванием

Мало кто знает, но у Аделины Сотниковой есть младшая сестра Маша. Девочка родилась с генетическим отклонением, из-за которого весьма необычно выглядит.
Аделина Сотникова
Аделина Сотникова

11 октября 23-летняя Аделина Сотникова стала гостьей программы «Все к лучшему!» на Русском радио. Во время беседы с Юлией Барановской олимпийская чемпионка по фигурному катанию подробно рассказала о своей семье. 

Особого внимания заслужила младшая сестра спортсменки, 21-летняя Мария. 

С самого рождения Маша страдает от генетического заболевания, из-за которого несколько необычно выглядит. 

Аделина Сотникова
Мария и Аделина Сотниковы

«У сестры при беременности маминой не пошло развитие лица. Она родилась без ушей. Подбородка получается у нее тоже не было, скул. В детстве она была страшненькая», — вспоминает фигуристка. 

В первые годы жизни девочка сильно страдала из-за насмешек окружающих, а также из-за проблем со здоровьем. 

После того, как Аделина стала делать первые успехи в спорте, у семьи появилась возможность провести Марии несколько операций. В этом им помогли тренер Сотниковой Татьяна Тарасова и актриса Чулпан Хаматова, занимающаяся благотворительной деятельностью. 

Сейчас сестра фигуристки живет в Южной Корее и учится в медицинском колледже. В этой стране к ее не совсем стандартной внешности относятся нормально, поэтому там девушка может вести полноценную жизнь. 

Перейти к обсуждению 4


12 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @stark_mary, @adelina_sotnikova14/Instagram
Теги

Аделина Сотникова

Реклама

4 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • У сына в садике девочка с таким же заболеванием, причем у нее сестра двойняшка нормальная... Жаль малышку 💔

  • Сейчас сестра фигуристки живет в Южной Корее и учится в медицинском колледже. В этой стране к ее не совсем стандартной внешности относятся нормально, поэтому там девушка может вести полноценную жизнь. Стыдно за себя,, за россиян… Ну почему, любой, абсолютно любой физический изъян(внешность, хромота, невнятная речь и т.д.) становятся у нас препятствием для нормальной жизни? В руссклм языке существовало для таких слово «убогие» т.е «у Бога под призором», не для унижения таких, а для понимания, какое же это счастье ― здоровья, для милосердия… А мы… Ну почему мы такие?

  • А если бы Аделина не была известсной спортсменкой? Что тогда? Помогли бы?

  • Почему мы такие? Ну, так посмотрите как все накидываются на нестандартных моделей: без ног, с пятнами на коже и тд, на "солнечных детей", полное неприятие людей не таких как все и не желание впускать их в свою жизнь

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-10-07 13:23:00
191
В 3-4 года ребёнок может, что угодно сказать. Моя дочь говорила, что она птичка. Но ведь я с балкона ее не выбросила. Вообще в Голивуде какая-то эпидемия. Шарлиз, Анджелина, Меган Фокс, Наоми Уоттс. Ещё у Гвен Стефани сыновья в девичьем любят. Не понимаю, зачем творит такое со своими детьми
Ксения Бородина резко высказалась о 7-летнем сыне Шарлиз Терон, который примерил розовый облегающий купальник
41 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.