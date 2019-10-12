СМИ: Кейт Миддлтон уволила свою помощницу сразу после ее медового месяца

Последние семь лет в подчинении Кейт Миддлтон работала 32-летняя Софи Агню — выпускница факультета искусств Сент-Эндрюсского университета, который несколькими годами ранее окончила и сама герцогиня Кембриджская.
Недавно Софи взяла отпуск по весьма уважительной причине — она вышла замуж и решила провести с супругом полноценный медовый месяц.
Если верить инсайдеру, пообщавшемуся с журналистами британского таблоида The Sun, возвращаться на работу Агню не пришлось. Пока она наслаждалась первыми днями супружеской жизни, Миддлтон приняла решение уволить ее!
Вполне возможно, что у Кейт были весомые причины уменьшить штат сотрудников — все-таки Софи была ее вторым личным помощником, сейчас у герцогини по-прежнему имеется ассистент.
Подтверждением этой версии служит и то, что недавно Уильям и Кейт отделили свой благотворительный фонд от организации Гарри и Меган. Проектов и обязанностей стало меньше, поэтому помощь Софи могла просто перестала быть нужной королевской особе. Жаль, что все это выпало на такой важный период в жизни Агню!