СМИ: Кейт Миддлтон уволила свою помощницу сразу после ее медового месяца

В Сети ходит множество слухов о завышенных требованиях Меган Маркл к своему персоналу. Что же, если верить западной прессе, то Кейт Миддлтон тоже не может похвастать только благочестивыми поступками в отношении подчиненных.

Кейт Миддлтон и Софи Агню (справа сзади)

Последние семь лет в подчинении Кейт Миддлтон работала 32-летняя Софи Агню — выпускница факультета искусств Сент-Эндрюсского университета, который несколькими годами ранее окончила и сама герцогиня Кембриджская.

Все эти годы молодая женщина занимала должность личного ассистента супруги принца Уильяма.

Недавно Софи взяла отпуск по весьма уважительной причине — она вышла замуж и решила провести с супругом полноценный медовый месяц.

Если верить инсайдеру, пообщавшемуся с журналистами британского таблоида The Sun, возвращаться на работу Агню не пришлось. Пока она наслаждалась первыми днями супружеской жизни, Миддлтон приняла решение уволить ее!

«Софи так старательно работала на Кейт. Она обожала свою работу и многим жертвовала ради нее. Это случилось так неожиданно, что мы все просто шокированы», — рассказал аноним.



Вполне возможно, что у Кейт были весомые причины уменьшить штат сотрудников — все-таки Софи была ее вторым личным помощником, сейчас у герцогини по-прежнему имеется ассистент.

1 2 3 ... 10 Кейт Миддлтон уволила помощницу, которая проработала с ней больше семи лет

Подтверждением этой версии служит и то, что недавно Уильям и Кейт отделили свой благотворительный фонд от организации Гарри и Меган. Проектов и обязанностей стало меньше, поэтому помощь Софи могла просто перестала быть нужной королевской особе. Жаль, что все это выпало на такой важный период в жизни Агню!