В страхе за свою жизнь Кейт и Уильям направятся в Пакистан под защитой 1 000 охранников

Пятидневный визит в Пакистан, который запланировали герцог и герцогиня Кембриджские, станет одним из самых смелых политических актов королевской династии. Сейчас Пакистан считается крайне опасным местом, поэтому Кейт и Уильям вынуждены будут прибегнуть к повышенным мерам безопасности.

Когда в 2006-м принц Чарльз и его супруга Камилла Паркер-Боулз посетили Пакистан, многие восхитились их смелостью и бесстрашием. Однако в тот момент страна находилась в более или менее стабильном режиме. Сейчас же все изменилось: Пакистан считается небезопасным местом из-за образа «террористической мекки». Экстремисты-талибы взяли под контроль северную часть страны, а южная подвержена терактам и многочисленным нападениям.

Уильям и Кейт на встрече с принцем Каримом Ага-Ханом IV, 2 октября 2019

Несмотря на предостережения двора, Кейт Миддлтон и принц Уильям решили посетить небезопасное государство: своим визитом Кембриджи намерены подчеркнуть социо-культурную связь между Пакистаном и Британией и поддержать усилия властей по борьбе с исламским фундаментализмом.



Около полутора миллионов британцев имеют пакистанские корни. Поэтому «то, что происходит в Пакистане, имеет значение на улицах Великобритании. Это одни из самых важных отношений и связей для нашей страны», — подчеркнул один из служащих королевского двора британской газете Express.

Королевская чета с 14 по 18 октября посетит исторически и культурно значимые объекты страны и постарается показать другую сторону Пакистана: «динамичную, современную, интересную». Кейт и Уильям постараются «продвинуть государство как актуальное туристическое направление». Они посетят Лахор, горы на севере страны, а также районы, граничащие с Афганистаном. Точный маршрут Кембриджей держится в секрете по соображениям безопасности.

1 2 3 ... 15 Принц Уильям и Кейт Миддлтон в скором времени отправятся в Пакистан

Королевский представитель уже назвал эту поездку «самым сложным туром, предпринятым герцогом и герцогиней на сегодняшний день, учитывая особенности материально-технического обеспечения и соображения безопасности». Пакистанские власти прекрасно понимают все риски, поэтому уже выделили свыше 1 000 полицейских и охранников, которые обеспечат Кейт и Уильяму максимальную защиту в течение пяти дней путешествия.