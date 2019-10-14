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В страхе за свою жизнь Кейт и Уильям направятся в Пакистан под защитой 1 000 охранников

Пятидневный визит в Пакистан, который запланировали герцог и герцогиня Кембриджские, станет одним из самых смелых политических актов королевской династии. Сейчас Пакистан считается крайне опасным местом, поэтому Кейт и Уильям вынуждены будут прибегнуть к повышенным мерам безопасности.

Когда в 2006-м принц Чарльз и его супруга Камилла Паркер-Боулз посетили Пакистан, многие восхитились их смелостью и бесстрашием. Однако в тот момент страна находилась в более или менее стабильном режиме. Сейчас же все изменилось: Пакистан считается небезопасным местом из-за образа «террористической мекки». Экстремисты-талибы взяли под контроль северную часть страны, а южная подвержена терактам и многочисленным нападениям. 

Уильям и Кейт на встрече с принцем Каримом Ага-Ханом IV, 2 октября 2019
Уильям и Кейт на встрече с принцем Каримом Ага-Ханом IV, 2 октября 2019

Несмотря на предостережения двора, Кейт Миддлтон и принц Уильям решили посетить небезопасное государство: своим визитом Кембриджи намерены подчеркнуть социо-культурную связь между Пакистаном и Британией и поддержать усилия властей по борьбе с исламским фундаментализмом. 

Около полутора миллионов британцев имеют пакистанские корни. Поэтому «то, что происходит в Пакистане, имеет значение на улицах Великобритании. Это одни из самых важных отношений и связей для нашей страны», — подчеркнул один из служащих королевского двора британской газете Express. 

Королевская чета с 14 по 18 октября посетит исторически и культурно значимые объекты страны и постарается показать другую сторону Пакистана: «динамичную, современную, интересную». Кейт и Уильям постараются «продвинуть государство как актуальное туристическое направление». Они посетят Лахор, горы на севере страны, а также районы, граничащие с Афганистаном. Точный маршрут Кембриджей держится в секрете по соображениям безопасности.

Королевский представитель уже назвал эту поездку «самым сложным туром, предпринятым герцогом и герцогиней на сегодняшний день, учитывая особенности материально-технического обеспечения и соображения безопасности». Пакистанские власти прекрасно понимают все риски, поэтому уже выделили свыше 1 000 полицейских и охранников, которые обеспечат Кейт и Уильяму максимальную защиту в течение пяти дней путешествия. 

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14 октября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images
Теги

Кейт Миддлтон, Принц Уильям

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Попытка продвинуть страну "как актуальное туристическое направление" и одновременно ходить под охраной более тысячи человек - это точно антиреклама туристического маршрута.

  • Отчаянные ребята. Так рискуют, так рискуют...

  • Ждем их появления в больницах, хосписах, встречу с инвалидами, посещение неблагоприятных районов, а то только по музеям да по паркам и официальным резиденциям посещают

  • Приезд охраны в 1000 человек можно расценивать как иностранное военное вторжение.

  • Гость

    Приезд охраны в 1000 человек можно расценивать как иностранное военное вторжение.

    Ошиблась. Из своих выделяют. Они б так своих граждан защищали.

  • А стоит ли посещение сомнительного государства таких материальных затрат? Ради чего? Интересно на каком самолете полетят? С таким количеством охраны и сопровождающих лиц сколько должно быть рейсов? Экономная семья Кембриджей!!!!

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