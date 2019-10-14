В Сети обсуждают внешность подросших сыновей Анны Михалковой и спорят, кто из них красивее

Из многочисленных родственников Анны Михалковой чаще всего в ее Инстаграме появляется младшая сестра Надя, с которой у нее сложились очень близкие и доверительные отношения. А на днях актриса решила порадовать фолловеров снимками подросших сыновей.

Анна Михалкова с сыновьями

45-летняя Анна Михалкова — трижды мама. В последнее время актриса стала реже делиться фотографиями детей, что вызывает у ее фолловеров негодование. И мы их прекрасно понимаем!

Светлые кудри 6-летней Лиды уже покорили сердца миллионов, а сыновья знаменитости выросли настоящими красавцами и модниками.

Андрей Баков

На днях дочь режиссера Никиты Михалкова все же поделилась новыми фото старших детей. «Когда я смотрю на него, у меня ни одной мысли нет в голове», — подписала Анна снимок 19-летнего Андрея. Согласны, от красоты юноши мы и сами потеряли дар речи!



Сергей Баков

То же самое с уверенностью можем сказать и про второго сына, 18-летнего Сергея. И если Андрей, по словам фолловеров, похож на знаменитого дедушку, то его брат — на прадедушку, Сергея Михалкова. К слову, многие обратили внимание на сходство Сергея с его тетей, сестрой Анны Надеждой.



В адрес и того, и другого звездного наследника было сказано множество комплиментов, и пользователи так и не смогли решить, кто же из юношей красивее: 19-летний Андрей или 18-летний Сергей. Как считаете вы?

