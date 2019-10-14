В Сети обсуждают внешность подросших сыновей Анны Михалковой и спорят, кто из них красивее

45-летняя Анна Михалкова — трижды мама. В последнее время актриса стала реже делиться фотографиями детей, что вызывает у ее фолловеров негодование. И мы их прекрасно понимаем!
На днях дочь режиссера Никиты Михалкова все же поделилась новыми фото старших детей. «Когда я смотрю на него, у меня ни одной мысли нет в голове», — подписала Анна снимок 19-летнего Андрея. Согласны, от красоты юноши мы и сами потеряли дар речи!
То же самое с уверенностью можем сказать и про второго сына, 18-летнего Сергея. И если Андрей, по словам фолловеров, похож на знаменитого дедушку, то его брат — на прадедушку, Сергея Михалкова. К слову, многие обратили внимание на сходство Сергея с его тетей, сестрой Анны Надеждой.
В адрес и того, и другого звездного наследника было сказано множество комплиментов, и пользователи так и не смогли решить, кто же из юношей красивее: 19-летний Андрей или 18-летний Сергей. Как считаете вы?