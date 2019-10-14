Виктор Рыбин вспомнил, что в начале знакомства Наталья Сенчукова была влюблена в Дмитрия Маликова и не обращала на него внимания

Виктор и Наталья — пожалуй, одна из самых крепких пар шоу-бизнеса. Впрочем, недавно выяснилось, что много лет назад пути звезд могли не пересечься.

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова

57-летний Виктор Рыбин и 48-летняя Наталья Сенчукова вместе уже почти тридцать лет. Что только не пережили знаменитые исполнители за прошедшее время — и невероятный успех, и тяжелые диагнозы.

Недавно Виктор Рыбин принял участие в программе «Звезды сошлись» на телеканале НТВ. В эфире передачи музыкант сделал шокирующее заявление — оказалось, что он мог бы и не стать мужем Сенчуковой!

Все потому, что много лет назад Наталья была влюблена в другого известного исполнителя — а именно, Дмитрия Маликова.

Дмитрий Маликов (архивное фото)

«Когда мы познакомились с Наташей, у нее в комнате на стене висела фотография Маликова», — вспоминает Рыбин.

Будущая звезда буквально сходила с ума по известному красавцу, который на тот момент еще был одинок.

Виктор со смехом рассказал журналистам, как в те годы Наталья пыталась обратить на себя внимание звезды. У девушки никак не получалось лично познакомиться с певцом, поэтому она пыталась добиться своего с помощью отца Маликова, постоянно названивая ему с просьбами представить ее Дмитрию.

1 2 3 ... 10 Как и многие девушки, в начале 1990-х Наталья Сенчукова была влюблена в Дмитрия Маликова

Неизвестно, где и когда в итоге состоялось знакомство Сенчуковой и Маликова. Но кто знает, как бы сложилась судьба всех героев этой истории, если бы Наталья все же стала возлюбленной Дмитрия...