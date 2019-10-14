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Виктор Рыбин вспомнил, что в начале знакомства Наталья Сенчукова была влюблена в Дмитрия Маликова и не обращала на него внимания

Виктор и Наталья — пожалуй, одна из самых крепких пар шоу-бизнеса. Впрочем, недавно выяснилось, что много лет назад пути звезд могли не пересечься.
Виктор Рыбин, Наталья Сенчукова
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова

57-летний Виктор Рыбин и 48-летняя Наталья Сенчукова вместе уже почти тридцать лет. Что только не пережили знаменитые исполнители за прошедшее время — и невероятный успех, и тяжелые диагнозы. 

Недавно Виктор Рыбин принял участие в программе «Звезды сошлись» на телеканале НТВ. В эфире передачи музыкант сделал шокирующее заявление — оказалось, что он мог бы и не стать мужем Сенчуковой!

Все потому, что много лет назад Наталья была влюблена в другого известного исполнителя — а именно, Дмитрия Маликова. 

Дмитрий Маликов
Дмитрий Маликов (архивное фото)

«Когда мы познакомились с Наташей, у нее в комнате на стене висела фотография Маликова», — вспоминает Рыбин. 

Будущая звезда буквально сходила с ума по известному красавцу, который на тот момент еще был одинок. 

Виктор со смехом рассказал журналистам, как в те годы Наталья пыталась обратить на себя внимание звезды. У девушки никак не получалось лично познакомиться с певцом, поэтому она пыталась добиться своего с помощью отца Маликова, постоянно названивая ему с просьбами представить ее Дмитрию. 

  • Наталья Сенчукова
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    Как и многие девушки, в начале 1990-х Наталья Сенчукова была влюблена в Дмитрия Маликова
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Неизвестно, где и когда в итоге состоялось знакомство Сенчуковой и Маликова. Но кто знает, как бы сложилась судьба всех героев этой истории, если бы Наталья все же стала возлюбленной Дмитрия...

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14 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, Андрей Калмыков/Woman.ru, @nsenchukova_official/Instagram
Теги

Виктор Рыбин, Наталья Сенчукова, Дмитрий Маликов

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