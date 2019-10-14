Виктор Рыбин вспомнил, что в начале знакомства Наталья Сенчукова была влюблена в Дмитрия Маликова и не обращала на него внимания

57-летний Виктор Рыбин и 48-летняя Наталья Сенчукова вместе уже почти тридцать лет. Что только не пережили знаменитые исполнители за прошедшее время — и невероятный успех, и тяжелые диагнозы.
Все потому, что много лет назад Наталья была влюблена в другого известного исполнителя — а именно, Дмитрия Маликова.
«Когда мы познакомились с Наташей, у нее в комнате на стене висела фотография Маликова», — вспоминает Рыбин.
Виктор со смехом рассказал журналистам, как в те годы Наталья пыталась обратить на себя внимание звезды. У девушки никак не получалось лично познакомиться с певцом, поэтому она пыталась добиться своего с помощью отца Маликова, постоянно названивая ему с просьбами представить ее Дмитрию.
Неизвестно, где и когда в итоге состоялось знакомство Сенчуковой и Маликова. Но кто знает, как бы сложилась судьба всех героев этой истории, если бы Наталья все же стала возлюбленной Дмитрия...