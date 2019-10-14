Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Рассчитываем еще на год лечения»: Любовь Успенская отправила дочь на реабилитацию в Таиланд

Больше года назад дочь Любови Успенской попала в серьезное ДТП, в результате чего до сих пор имеет проблемы со здоровьем. На днях певица рассказала, что лечение ее наследницы может затянуться еще не на один месяц. 
Любовь Успенская
Татьяна Плаксина и Любовь Успенская

В сентябре 2018-го 29-летняя Татьяна Плаксина упала с велосипеда во время отдыха в Коста-Рике. В результате единственная дочь Любови Успенской получила серьезную травму челюсти и лишилась пяти зубов. 

Певица не жалела средств на реабилитацию дочери в лучших клиниках мира и старалась проводить с ней как можно больше времени в такой сложный период. 

За прошедший год Татьяна перенесла несколько операций и прошла не один реабилитационный курс в России и Европе. 

Любовь Успенская
 

Впрочем, состояние девушки пока все еще сложно назвать стабильным. Об этом ее мать рассказала в программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ. 

Успенская поведала журналистам, что недавно отправила наследницу лечиться в Таиланд. 

«Мы рассчитывали еще на год лечения. Но из-за теплого климата надеемся, что там реабилитация пройдет быстрее. Может, и за полгода она выздоровеет», — сказала Любовь корреспонденту. 

Несмотря на то, что исполнительница готова оплачивать услуги самых именитых медиков, очередную операцию ее дочери проведут в Москве. «Я очень скучаю. Хочу увидеть ее. Надеюсь, что наше лечение пойдет быстрее», — призналась Успенская.  

Перейти к обсуждению 5


14 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @uspenskayalubov_official/Instagram, Persona Stars
Теги

Любовь Успенская

Реклама

5 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Это как надо было челюсть сломать, что бы 2 года лечиться и до сих пор не вылечиться, что то там не так

  • В Тайланд от наркомании?

  • Ничего не понимаю... не может уже год оправиться от потери 5 зубов? Что случилось на самом деле?

  • Надо в Африку. Там добрый доктор Айболит. Он под деревом сидит.

  • Гость

    В Тайланд от наркомании?

    Вероятно

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-10-07 13:23:00
191
В 3-4 года ребёнок может, что угодно сказать. Моя дочь говорила, что она птичка. Но ведь я с балкона ее не выбросила. Вообще в Голивуде какая-то эпидемия. Шарлиз, Анджелина, Меган Фокс, Наоми Уоттс. Ещё у Гвен Стефани сыновья в девичьем любят. Не понимаю, зачем творит такое со своими детьми
Ксения Бородина резко высказалась о 7-летнем сыне Шарлиз Терон, который примерил розовый облегающий купальник
41 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.