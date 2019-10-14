«Рассчитываем еще на год лечения»: Любовь Успенская отправила дочь на реабилитацию в Таиланд

Больше года назад дочь Любови Успенской попала в серьезное ДТП, в результате чего до сих пор имеет проблемы со здоровьем. На днях певица рассказала, что лечение ее наследницы может затянуться еще не на один месяц.

Татьяна Плаксина и Любовь Успенская

В сентябре 2018-го 29-летняя Татьяна Плаксина упала с велосипеда во время отдыха в Коста-Рике. В результате единственная дочь Любови Успенской получила серьезную травму челюсти и лишилась пяти зубов.

Певица не жалела средств на реабилитацию дочери в лучших клиниках мира и старалась проводить с ней как можно больше времени в такой сложный период.

За прошедший год Татьяна перенесла несколько операций и прошла не один реабилитационный курс в России и Европе.

Впрочем, состояние девушки пока все еще сложно назвать стабильным. Об этом ее мать рассказала в программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Успенская поведала журналистам, что недавно отправила наследницу лечиться в Таиланд.

«Мы рассчитывали еще на год лечения. Но из-за теплого климата надеемся, что там реабилитация пройдет быстрее. Может, и за полгода она выздоровеет», — сказала Любовь корреспонденту.

1 2 3 ... 10 Любовь Успенская перевезла дочь Татьяну на лечение в Таиланд

Несмотря на то, что исполнительница готова оплачивать услуги самых именитых медиков, очередную операцию ее дочери проведут в Москве. «Я очень скучаю. Хочу увидеть ее. Надеюсь, что наше лечение пойдет быстрее», — призналась Успенская.