«Рассчитываем еще на год лечения»: Любовь Успенская отправила дочь на реабилитацию в Таиланд

В сентябре 2018-го 29-летняя Татьяна Плаксина упала с велосипеда во время отдыха в Коста-Рике. В результате единственная дочь Любови Успенской получила серьезную травму челюсти и лишилась пяти зубов.
За прошедший год Татьяна перенесла несколько операций и прошла не один реабилитационный курс в России и Европе.
Впрочем, состояние девушки пока все еще сложно назвать стабильным. Об этом ее мать рассказала в программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.
«Мы рассчитывали еще на год лечения. Но из-за теплого климата надеемся, что там реабилитация пройдет быстрее. Может, и за полгода она выздоровеет», — сказала Любовь корреспонденту.
Несмотря на то, что исполнительница готова оплачивать услуги самых именитых медиков, очередную операцию ее дочери проведут в Москве. «Я очень скучаю. Хочу увидеть ее. Надеюсь, что наше лечение пойдет быстрее», — призналась Успенская.