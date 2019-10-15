«Человек-праздник»: Галина Юдашкина поздравила звездного отца с 56-летием и призналась, как сильно скучает

Уже несколько десятков лет Валентин Юдашкин заслуженно считается одним из главных дизайнеров страны, а созданные им наряды носят звезды по всему миру.
С этой датой Валентина поздравили его друзья и коллеги, но в числе первых оказалась дочь Галина. «Дорогой мой и любимый папуля, ты потрясающий человек и отец. Хочу поздравить тебя с днем рождения и пожелать тебе самого главного, а это здоровья. Ты человек-праздник, мы очень сильно скучаем и любим тебя!» — написала наследница, сопроводив теплые слова семейной фотографией.
Юдашкин не оставил пост без внимания и ответил дочери. «Скучаю! Люблю! Очень жду!» — написал звездный отец в комментариях.
Галина вместе с мужем и детьми переехала за границу и сейчас живет в Гонконге. «Ну вот мы и улетаем в Гонконг на долгое время. Теперь будем обустраиваться там», — писала девушка в конце августа.