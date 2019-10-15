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«Человек-праздник»: Галина Юдашкина поздравила звездного отца с 56-летием и призналась, как сильно скучает

14 октября Валентину Юдашкину исполнилось 56 лет. С самого утра дизайнер принимал поздравления от звездных друзей, а одной из первых его поздравила дочь Галина. 
Валентин Юдашкин
Валентин Юдашкин

Уже несколько десятков лет Валентин Юдашкин заслуженно считается одним из главных дизайнеров страны, а созданные им наряды носят звезды по всему миру.

14 октября модельеру исполнилось 56 лет. 

С этой датой Валентина поздравили его друзья и коллеги, но в числе первых оказалась дочь Галина. «Дорогой мой и любимый папуля, ты потрясающий человек и отец. Хочу поздравить тебя с днем рождения и пожелать тебе самого главного, а это здоровья. Ты человек-праздник, мы очень сильно скучаем и любим тебя!» — написала наследница, сопроводив теплые слова семейной фотографией. 

Галина Юдашкина, Валентин Юдашкин
Галина нежно обратилась к отцу в его день рождения

Юдашкин не оставил пост без внимания и ответил дочери. «Скучаю! Люблю! Очень жду!» — написал звездный отец в комментариях.  

Галина вместе с мужем и детьми переехала за границу и сейчас живет в Гонконге. «Ну вот мы и улетаем в Гонконг на долгое время. Теперь будем обустраиваться там», — писала девушка в конце августа.

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15 октября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @a030aa, @jasmin, @igorkrutoy65, @alla_orfey, @fkirkorov, @gyudashkina/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Валентин Юдашкин, Галина Юдашкина

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Гость 2019-10-07 13:23:00
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