16-летняя дочь Саши Зверевой призналась, что ей стыдно за откровенные публикации матери в соцсетях

Трижды мама Саша Зверева решила провести эксперимент и взяла интервью у своих детей. Первой на вопросы ответила старшая дочь Василиса, которая честно рассказала, что бы изменила в звездной родительнице.



Саша Зверева



Саша Зверева часто отвечает на вопросы фолловеров и делится своими размышлениями. На днях певица решила поинтересоваться, что о ней думают собственные дети.

Василиса дала интервью своей звездной маме



Экс-солистка группы «Демо» задала 16-летней дочке восемь вопросов, среди которых был и про стыд за маму. Василиса поведала, что часто испытывает это чувство, когда Саша начинает «агрессивно защищаться в публичном месте».

Наследница также рассказала, что ей неловко за откровенные снимки в Инстаграме звездной родительницы.

«Все мои друзья следят за моей мамой в соцсетях, и я смущаюсь, когда она иногда маячит в ванной в трусах», — поведала Василиса.



1 2 3 ... 10 В Инстаграме Саши Зверевой много откровенных фотографий

Вместе с тем дочери Зверевой есть, чем гордиться. По словам Василисы, она бы переняла мамину уверенность в себе, умение решать любые задачи и вопросы, а также ее фигуру и стиль.