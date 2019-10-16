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16-летняя дочь Саши Зверевой призналась, что ей стыдно за откровенные публикации матери в соцсетях

Трижды мама Саша Зверева решила провести эксперимент и взяла интервью у своих детей. Первой на вопросы ответила старшая дочь Василиса, которая честно рассказала, что бы изменила в звездной родительнице.
Саша Зверева
Саша Зверева 

Саша Зверева часто отвечает на вопросы фолловеров и делится своими размышлениями. На днях певица решила поинтересоваться, что о ней думают собственные дети.

Саша Зверева
Василиса дала интервью своей звездной маме

Экс-солистка группы «Демо» задала 16-летней дочке восемь вопросов, среди которых был и про стыд за маму. Василиса поведала, что часто испытывает это чувство, когда Саша начинает «агрессивно защищаться в публичном месте».

Наследница также рассказала, что ей неловко за откровенные снимки в Инстаграме звездной родительницы.

 «Все мои друзья следят за моей мамой в соцсетях, и я смущаюсь, когда она иногда маячит в ванной в трусах», — поведала Василиса. 

Вместе с тем дочери Зверевой есть, чем гордиться. По словам Василисы, она бы переняла мамину уверенность в себе, умение решать любые задачи и вопросы, а также ее фигуру и стиль.

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16 октября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @sashazvereva/Instagram
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Саша Зверева

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Дочке стыдно за маму? А давить секс с открытым ртом дочка уже начала учиться. Маме не стыдно за дочу?

  • Я не знаю чем думают эти мамаши,что глюкоза,что водонаева,что эта,выкладывая свои полуголые фотосессии?Реально ведь и о детях надо думать,ведь их друзья всё видят,обсуждают и смеются.

  • Гость

    Дочке стыдно за маму? А давить секс с открытым ртом дочка уже начала учиться. Маме не стыдно за дочу?

    От осинки не родятся апельсинки

  • Дочка похожа на маму в юности, хорошенькая. А мама перекроила уже себя - не узнать ту милашку из демо...

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Гость 2019-10-07 13:23:00
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В 3-4 года ребёнок может, что угодно сказать. Моя дочь говорила, что она птичка. Но ведь я с балкона ее не выбросила. Вообще в Голивуде какая-то эпидемия. Шарлиз, Анджелина, Меган Фокс, Наоми Уоттс. Ещё у Гвен Стефани сыновья в девичьем любят. Не понимаю, зачем творит такое со своими детьми
Ксения Бородина резко высказалась о 7-летнем сыне Шарлиз Терон, который примерил розовый облегающий купальник
41 Комментариев





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