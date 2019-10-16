Из князи в грязи: в новом фильме Мерьем Узерли превратилась в изможденную брюнетку

37-летняя Мерьем Узерли — главная звезда невероятно успешного турецкого сериала «Великолепный век». В нем женщина сыграла роль наложницы Роксоланы, которая в ходе дворцовых интриг смогла стать супругой султана и получила новое имя Хюррем.
Несмотря на то, что последний сезон «Великолепного века» вышел аж пять лет назад, публика до сих пор ассоциирует Мерьем с образом из сериала и очень надеется увидеть ее и в других подобных проектах.
А вот сама Узерли всегда не прочь попробовать что-нибудь новое! Так, через несколько дней в Турции пройдет премьера нового фильма с ее участием, который получил название «Улей».
Невооруженным взглядом видно, как сильно изменилась звезда. Ради роли героини, испытывающей серьезные психологические проблемы, Узерли пришлось не только перекрасить волосы в не самый удачный для нее темный цвет, но и заметно похудеть.
Поклонники забеспокоились за Мерьем, выразив надежду, что больше ей не придется так сильно и намеренно ухудшать внешность ради кинокарьеры. Впрочем, скорее всего самой Узерли такие метаморфозы только в радость: все же бьюти-модификации — важная часть жизни любого успешного актера.