Кети Топурия впервые рассказала о том, как влюбилась в дипломата и почему рассталась с Гуфом

В середина августа Кети Топурия намекнула на новые отношения, опубликовав видео, на котором запечатлена мужская рука, а сам ролик сопровождало изображение сердца.
Любопытные поклонники и вездесущие СМИ выяснили, кто же является избранником артистки — им оказался Лев Деньгов. А на днях на YouTube-канале Peopletalk появилось интервью с Кети, в котором она рассказала о знакомстве с бойфрендом и их отношениях.
Будущие возлюбленные познакомились 8 июня, в день рождения Льва. Тогда именинник пригласил группу «А-Студио» выступить на празднике, и Топурия обменялась всего лишь парой слов с Деньговым. Однако спустя несколько дней он позвонил — так и закрутилась их история.
Позже Кети и Лев встретились в Москве. «Это была, наверное, любовь с первого взгляда. Да, такое реально бывает», — поделилась певица.
Кети также рассказала и о расставании с Гуфом. Певица призналась, что летом они пытались воссоединиться, но ничего хорошего из этого не вышло. «Все его поступки на мои чувства подействовали. Это единственная причина. Когда я поняла, что не могу, я подошла и искренне сказала об этом человеку. Все», — сообщила Кети в беседе с Лаурой Джугелией.