Кети Топурия впервые рассказала о том, как влюбилась в дипломата и почему рассталась с Гуфом

Через год после расставания с Гуфом Кети Топурия заинтриговала поклонников фотографией с новым возлюбленным. На днях артистка рассказала о своем бойфренде.

Кети Топурия

В середина августа Кети Топурия намекнула на новые отношения, опубликовав видео, на котором запечатлена мужская рука, а сам ролик сопровождало изображение сердца.

Чуть позже Кети вновь подогрела интерес общественности, поделившись фото поцелуя с таниственным незнакомцем.

Любопытные поклонники и вездесущие СМИ выяснили, кто же является избранником артистки — им оказался Лев Деньгов. А на днях на YouTube-канале Peopletalk появилось интервью с Кети, в котором она рассказала о знакомстве с бойфрендом и их отношениях.

Будущие возлюбленные познакомились 8 июня, в день рождения Льва. Тогда именинник пригласил группу «А-Студио» выступить на празднике, и Топурия обменялась всего лишь парой слов с Деньговым. Однако спустя несколько дней он позвонил — так и закрутилась их история.

«Мы просто неделю разговаривали по телефону по 24 часа. Мне кажется, я не спала и он не спал», — поведала звезда.

Позже Кети и Лев встретились в Москве. «Это была, наверное, любовь с первого взгляда. Да, такое реально бывает», — поделилась певица.



1 2 3 ... 10 Кети и Гуф прекратили встречаться около года назад

Кети также рассказала и о расставании с Гуфом. Певица призналась, что летом они пытались воссоединиться, но ничего хорошего из этого не вышло. «Все его поступки на мои чувства подействовали. Это единственная причина. Когда я поняла, что не могу, я подошла и искренне сказала об этом человеку. Все», — сообщила Кети в беседе с Лаурой Джугелией.