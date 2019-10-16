70-летнюю Аллу Пугачеву в мини и гольфах сравнили с Шэрон Стоун в «Основном инстинкте»

В апреле Алле Пугачевой исполнилось 70 лет. Спустя два дня после юбилея Примадонна дала большой концерт в Кремлевском дворце, подготовка к которому шла не один месяц.
Даже знаменитости жаловались на то, как дорого стоили билеты на прощальное шоу Аллы Борисовны. Именно поэтому планировалась трансляция концерта на одном из телеканалов.
Впрочем, вскоре было принято решение «переместить» показ музыкального фильма в кинотеатры. Сейчас такой жанр стремительно набирает популярность и пользуется успехом.
Кадрами со съемки поделились с публикой известные фотографы, которым посчастливилось поработать с Пугачевой. Сама же Примадонна решила пока не анонсировать скорую премьеру фильма-концерта.
Стильные снимки с Пугачевой в мини-платье и гольфах, как у школьницы, вмиг разлетелись по Сети и собрали множество лайков. «Бомбическая Алла Борисовна», «Королева возвращается!», «Какие ее годы! Невероятная красотка», — прокомментировали кадры поклонники. А некоторые, глядя на снимок и позу Примадонны, вспомнили Шэрон Стоун в фильме «Основной инстинкт». Как вам такая параллель?