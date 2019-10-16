70-летнюю Аллу Пугачеву в мини и гольфах сравнили с Шэрон Стоун в «Основном инстинкте»

Несмотря на почтенный возраст, Алла Пугачева по-прежнему рада удивлять поклонников. Недавно в Сети появились свежие кадры с Примадонной, на которых она выглядит невероятно молодо и стильно.

Алла Пугачева

В апреле Алле Пугачевой исполнилось 70 лет. Спустя два дня после юбилея Примадонна дала большой концерт в Кремлевском дворце, подготовка к которому шла не один месяц.

Конечно же, далеко не все почитатели творчества знаменитости смогли посетить это шоу, и дело не только в ограниченном количестве мест в зрительном зале.

Даже знаменитости жаловались на то, как дорого стоили билеты на прощальное шоу Аллы Борисовны. Именно поэтому планировалась трансляция концерта на одном из телеканалов.

Впрочем, вскоре было принято решение «переместить» показ музыкального фильма в кинотеатры. Сейчас такой жанр стремительно набирает популярность и пользуется успехом.

Пока неизвестно, когда лента выйдет в прокат. К тому же, Алла Борисовна лишь на днях снялась в фотосессии для постеров своей ленты.

Кадрами со съемки поделились с публикой известные фотографы, которым посчастливилось поработать с Пугачевой. Сама же Примадонна решила пока не анонсировать скорую премьеру фильма-концерта.

1 2 3 ... 10 В сети появились новые кадры с Аллой Пугачевой

Стильные снимки с Пугачевой в мини-платье и гольфах, как у школьницы, вмиг разлетелись по Сети и собрали множество лайков. «Бомбическая Алла Борисовна», «Королева возвращается!», «Какие ее годы! Невероятная красотка», — прокомментировали кадры поклонники. А некоторые, глядя на снимок и позу Примадонны, вспомнили Шэрон Стоун в фильме «Основной инстинкт». Как вам такая параллель?