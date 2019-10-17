«Сменила кожу»: Дарья Мельникова пленяет изгибами тела в мини со змеиным принтом

Дарья Мельникова никогда не следовала самым горячим трендам, предпочитая традиционной красоте более хулиганские образы. Однако недавно актриса удивила фолловеров и саму себя совершенно новым и дико сексапильным имиджем.

Дарья Мельникова

27-летняя Дарья Мельникова стала известной еще 12 лет назад благодаря участию в сериале «Папины дочки». В нем девушка сыграла «пацанку»-Женю, которой совершенно не близки традиционные девичьи мечты о большом гардеробе и море косметики.

После окончания ситкома Мельникова отчасти поддерживала свой образ, отдавая предпочтение свободной одежде и ультра-коротким стрижкам

Впрочем, недавно молодая мама задумалась о кардинальной смене имиджа — правда, пока всего лишь в рамках новой фотосессии.

17 октября Дарья опубликовала свежий снимок, на котором ее довольно сложно узнать. Несвойственный ей макияж, укладка в лучших традициях Шэрон Стоун, а главное — облегающее мини-платье, подчеркнувшее пышный бюст звезды.

«Не знаю, как так получилось, что я выкладываю фото в (!) змеином мини. Будем считать, что это кинопробы в новое амплуа», — объяснила Мельникова.

Под пленительным кадром актриса оставила ироничные хештеги #женькауженета и #вообщенетакая. Вероятно, ей и самой было сложно поверить, что она может так выглядеть!

Поклонники остались в восторге от преображения Дарьи. Многие начали ее сравнивать с молодой Анджелиной Джоли и солистками Spice Girls, попросив теперь придерживаться такого имиджа. «Вы будто сменили кожу», — пошутила одна из подписчиц знаменитости.



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