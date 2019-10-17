«Сменила кожу»: Дарья Мельникова пленяет изгибами тела в мини со змеиным принтом

27-летняя Дарья Мельникова стала известной еще 12 лет назад благодаря участию в сериале «Папины дочки». В нем девушка сыграла «пацанку»-Женю, которой совершенно не близки традиционные девичьи мечты о большом гардеробе и море косметики.
Впрочем, недавно молодая мама задумалась о кардинальной смене имиджа — правда, пока всего лишь в рамках новой фотосессии.
17 октября Дарья опубликовала свежий снимок, на котором ее довольно сложно узнать. Несвойственный ей макияж, укладка в лучших традициях Шэрон Стоун, а главное — облегающее мини-платье, подчеркнувшее пышный бюст звезды.
Под пленительным кадром актриса оставила ироничные хештеги #женькауженета и #вообщенетакая. Вероятно, ей и самой было сложно поверить, что она может так выглядеть!
Поклонники остались в восторге от преображения Дарьи. Многие начали ее сравнивать с молодой Анджелиной Джоли и солистками Spice Girls, попросив теперь придерживаться такого имиджа. «Вы будто сменили кожу», — пошутила одна из подписчиц знаменитости.
А вам нравится, как выглядит Дарья Мельникова?