В Сети обсуждают новое фото Светланы Лободы, на котором она позирует, прижавшись к незнакомцу

Светлана Лобода любит интриговать поклонников. То опубликует откровенное фото, посвятив его неизвестному, то намекнет на роман с Тиллем Линдеманом в интервью. 17 октября певица вновь заставила говорить о себе.

Светлана Лобода



За личной жизнью Светланы Лободы фанаты следят с особым интересом. А все потому, что звезда любит водить их за нос.

Кадр из программы «Осторожно, Собчак!»

Недавно артистка приняла участие в программе «Осторожно, Собчак!», в которой рассказала о неком контракте с Тиллем Линдеманном (знаменитостям уже давно приписывают роман).

Подписчики стали гадать, кто на фото рядом с певицей

Чуть позже звезда опубликовала провокационный снимок и посвятила его какому-то особенном человеку, а на днях и вовсе выложила фото с таинственным незнакомцем, вновь заставляя говорить о себе. «Кто ты?» — подписала кадр исполнительница, предлагая подписчикам выдвинуть свои предположения.



1 2 3 ... 10 Светлана Лобода в очередной раз заинтриговала фанатов, разместив в Инстаграме фото с таинственным незнакомцем

Большинство комментаторов, как мы и ожидали, решили, что вместе с Лободой на фото позирует Тилль Линдеманн. Однако среди предположений были и Макс Барских, и Леша Свик, и даже ее близкая подруга и продюсер Нателла Крапивина (щетину на лице незнакомца фолловеры, видимо, не заметили).