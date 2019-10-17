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В Сети обсуждают новое фото Светланы Лободы, на котором она позирует, прижавшись к незнакомцу

Светлана Лобода любит интриговать поклонников. То опубликует откровенное фото, посвятив его неизвестному, то намекнет на роман с Тиллем Линдеманом в интервью. 17 октября певица вновь заставила говорить о себе.
Светлана Лобода
Светлана Лобода

За личной жизнью Светланы Лободы фанаты следят с особым интересом. А все потому, что звезда любит водить их за нос.

Тилль Линдеманн, Светлана Лобода
Кадр из программы «Осторожно, Собчак!»

Недавно артистка приняла участие в программе «Осторожно, Собчак!», в которой рассказала о неком контракте с Тиллем Линдеманном (знаменитостям уже давно приписывают роман). 

Светлана Лобода
Подписчики стали гадать, кто на фото рядом с певицей

Чуть позже звезда опубликовала провокационный снимок и посвятила его какому-то особенном человеку, а на днях и вовсе выложила фото с таинственным незнакомцем, вновь заставляя говорить о себе. «Кто ты?» — подписала кадр исполнительница, предлагая подписчикам выдвинуть свои предположения.

  • Светлана Лобода
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    Светлана Лобода в очередной раз заинтриговала фанатов, разместив в Инстаграме фото с таинственным незнакомцем
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Большинство комментаторов, как мы и ожидали, решили, что вместе с Лободой на фото позирует Тилль Линдеманн. Однако среди предположений были и Макс Барских, и Леша Свик, и даже ее близкая подруга и продюсер Нателла Крапивина (щетину на лице незнакомца фолловеры, видимо, не заметили).

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17 октября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @lobodaofficial/Instagram, Ксения Собчак/YouTube.com, REX Features/Fotodom.ru
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Светлана Лобода

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Ирина Аллегрова нашего времени, теперь и внешне (пергидроль и кудри)

  • Ну на фото явно не Тилль, а кто то помоложе и постройнее) скорее всего пригласила левого мужика и сфотала. В роман с Тиллем не верю-обычный пиар и возможность напоминать о себе)

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