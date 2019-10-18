Анастасия Волочкова зря не надела бюстгальтер под вечернее платье

Анастасия Волочкова любит вечерние платья. Даже на школьной линейке дочери балерина появилась в подобном наряде. На днях звезда, не изменяя себе, вновь продемонстрировала праздничный лук, однако в этот раз аутфит вышел не самым удачным.
Балерина предстала в светло-голубом платье с глубоким декольте. Как мы видим, Анастасия решила не надевать бюстгальтер, а стоило бы — грудь Волочковой смотрелась неэстетично.
Анастасия привыкла эпатировать публику выбором нарядов, а ее мини-бикини всех цветов радуги заслуживают отдельного внимания.