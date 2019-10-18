Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Анастасия Волочкова зря не надела бюстгальтер под вечернее платье

Анастасия Волочкова привыкла удивлять фолловеров не только своими шпагатами в самых необычных местах, но и выбором нарядов. На днях балерину раскритиковали за неудачное и весьма вульгарное платье.
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова любит вечерние платья. Даже на школьной линейке дочери балерина появилась в подобном наряде. На днях звезда, не изменяя себе, вновь продемонстрировала праздничный лук, однако в этот раз аутфит вышел не самым удачным.

Балерина предстала в светло-голубом платье с глубоким декольте. Как мы видим, Анастасия решила не надевать бюстгальтер, а стоило бы — грудь Волочковой смотрелась неэстетично.

Алексей Пушков, Анастасия Волочкова
Алексей Пушков и Анастасия Волочкова
Как обычно, звезда закрыла комментарии к посту, поэтому фолловеры не смогли оценить аутфит балерины.

Анастасия привыкла эпатировать публику выбором нарядов, а ее мини-бикини всех цветов радуги заслуживают отдельного внимания.

Перейти к обсуждению


18 октября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, @volochkova_art/Instagram
Теги

Анастасия Волочкова

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-10-07 13:23:00
191
В 3-4 года ребёнок может, что угодно сказать. Моя дочь говорила, что она птичка. Но ведь я с балкона ее не выбросила. Вообще в Голивуде какая-то эпидемия. Шарлиз, Анджелина, Меган Фокс, Наоми Уоттс. Ещё у Гвен Стефани сыновья в девичьем любят. Не понимаю, зачем творит такое со своими детьми
Ксения Бородина резко высказалась о 7-летнем сыне Шарлиз Терон, который примерил розовый облегающий купальник
41 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.