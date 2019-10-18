Фоторепортаж из родильной палаты Анастасии Решетовой: от схваток до первого крика малыша Ратмира

Предпочитающие хранить молчание касаемо личной жизни Анастасия Решетова и Тимати просто удивляют своих поклонников: звездная пара публикует снимок за снимком из роддома с рассказами о появлении на свет их малыша.
А 18 октября своими впечатлениями поделилась и Симона Юнусова. Знаменитая бабушка не только сообщила о том, как рожала ее невестка, но и выложила небольшой фоторепортаж.
На снимках Решетова запечатлена в течение всего процесса: от подготовки и ультразвука до первых объятий с малышом.
Симона также поблагодарила акушеров, которые помогли малышу Ратмиру появиться на свет. «Уважаемые врачи Марк Аркадьевич Курцер, Ольга Николаевна Курбатская, Наталья Валерьевна Зорина! У вас лучшая профессия — вы дарите жизнь! Спасибо вам за гуманизм и эту красоту!» — написала Юнусова в Инстаграме.