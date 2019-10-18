Фоторепортаж из родильной палаты Анастасии Решетовой: от схваток до первого крика малыша Ратмира

16 октября Анастасия Решетова и Тимати стали родителями. С тех пор разговоры о пополнении в звездном семействе только набирают обороты. Через два дня после рождения внука Симона Юнусова поделилась, как проходили роды ее невестки.

Симона Юнусова с только что родившимся внуком Ратмиром на руках

Предпочитающие хранить молчание касаемо личной жизни Анастасия Решетова и Тимати просто удивляют своих поклонников: звездная пара публикует снимок за снимком из роддома с рассказами о появлении на свет их малыша.

Тимати в ожидании рождения сына

Так, новоиспеченная мама поведала, что роды были не из легких и ей пришлось помучиться долгих 15 часов

А 18 октября своими впечатлениями поделилась и Симона Юнусова. Знаменитая бабушка не только сообщила о том, как рожала ее невестка, но и выложила небольшой фоторепортаж.

Роды Анастасии Решетовой сняла Кадрия Крик

На снимках Решетова запечатлена в течение всего процесса: от подготовки и ультразвука до первых объятий с малышом.



Кадры получились очень трогательными и передавали все эмоции находящихся в палате и звездных родственников роженицы, и врачей.



1 2 3 ... 10 Симона Юнусова поделилась новыми подробностями родов Анастасии Решетовой

Симона также поблагодарила акушеров, которые помогли малышу Ратмиру появиться на свет. «Уважаемые врачи Марк Аркадьевич Курцер, Ольга Николаевна Курбатская, Наталья Валерьевна Зорина! У вас лучшая профессия — вы дарите жизнь! Спасибо вам за гуманизм и эту красоту!» — написала Юнусова в Инстаграме.