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Фоторепортаж из родильной палаты Анастасии Решетовой: от схваток до первого крика малыша Ратмира

16 октября Анастасия Решетова и Тимати стали родителями. С тех пор разговоры о пополнении в звездном семействе только набирают обороты. Через два дня после рождения внука Симона Юнусова поделилась, как проходили роды ее невестки.
Симона Юнусова
Симона Юнусова с только что родившимся внуком Ратмиром на руках

Предпочитающие хранить молчание касаемо личной жизни Анастасия Решетова и Тимати просто удивляют своих поклонников: звездная пара публикует снимок за снимком из роддома с рассказами о появлении на свет их малыша. 

Тимати, Анастасия Решетова
Тимати в ожидании рождения сына
Так, новоиспеченная мама поведала, что роды были не из легких и ей пришлось помучиться долгих 15 часов.

А 18 октября своими впечатлениями поделилась и Симона Юнусова. Знаменитая бабушка не только сообщила о том, как рожала ее невестка, но и выложила небольшой фоторепортаж. 

Тимати, Анастасия Решетова
Роды Анастасии Решетовой сняла Кадрия Крик

На снимках Решетова запечатлена в течение всего процесса: от подготовки и ультразвука до первых объятий с малышом.

Кадры получились очень трогательными и передавали все эмоции находящихся в палате и звездных родственников роженицы, и врачей.
  • Симона Юнусова, Тимати, Анастасия Решетова
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    Симона Юнусова поделилась новыми подробностями родов Анастасии Решетовой
    Смотреть галерею

Симона также поблагодарила акушеров, которые помогли малышу Ратмиру появиться на свет. «Уважаемые врачи Марк Аркадьевич Курцер, Ольга Николаевна Курбатская, Наталья Валерьевна Зорина! У вас лучшая профессия — вы дарите жизнь! Спасибо вам за гуманизм и эту красоту!» — написала Юнусова в Инстаграме. 

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18 октября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @perviykrik, @timatiofficial, @volkonskaya.reshetova, @simona280/Instagram
Теги

Анастасия Решетова, Симона Юнусова

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Ох не хотела бы я ,чтобы на моих родах свекровь была!!!

  • Мда, дорвалась Симона до инстаграма...

  • Прям вот не люблю "беременные" и "родовые" фотосессии до дрожи - посмотрю на эти искаженные лица женщин и думаю, нет уж, не хочу я вот этого вот всего. А уж как представила еще и мужа рядом причитающего и гладящего меня по голове и его мамашу в палате - прям чуть не вывернуло

  • Жесть ну зачеееееем, ужас бедная Настя! Фоторепортаж свекрови с родов( гадость какая, такие имтимные вещи на всю страну, видимо вдохновилась примером Джигурды, тьфу!

  • Хоть бы кепку снял. Стоит со скучающим видом. Видно очень "рад" этому ребенку. С Алисой улыбался везде

  • Как-то унизительно( рожать в присутствии свекрови которая вещает все это на все страну((( не думаю что Настя этого хотела, но вряд ли её мнение кто-то спросил

  • Родители Тимати ведь богатые, а все равно Симона не избежала ужасов советских родов. Она права, как хорошо, что сейчас есть выбор и можно рожать заграницей, где на тебя не будут орать "ноги раздвигать не больно было?" и относится как к куску мяса. Вот как сильно нашей стране нужны новые граждане!

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Гость 2019-10-07 13:23:00
191
В 3-4 года ребёнок может, что угодно сказать. Моя дочь говорила, что она птичка. Но ведь я с балкона ее не выбросила. Вообще в Голивуде какая-то эпидемия. Шарлиз, Анджелина, Меган Фокс, Наоми Уоттс. Ещё у Гвен Стефани сыновья в девичьем любят. Не понимаю, зачем творит такое со своими детьми
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41 Комментариев





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