«Королева тверка»: Ирина Шейк исполнила откровенный танец в платье с высоким разрезом

Выходя на подиум, Ирина Шейк сводит с ума миллионы фанатов по всему миру. А на днях она лишила дара речи, станцевав откровенный танец в «опасном» красном платье.



Ирина Шейк

Ирина Шейк и Анна Вьялицына любят весело проводить время. Недавно подруги-модели устроили домашнюю вечеринку с шампанским, в качестве закуски заказали себе чебуреки.

На днях знаменитости вновь встретились. Однако на этот раз модели удивляли своих фолловеров не необычным фуршетом, а жаркими танцами.

В инстаграм-историях каждой появилось по короткому ролику, на котором длинноногие красотки исполняют зажигательный тверк.



Ирина позировала в красной комбинации с высоким разрезом, а Анна выбрала облегающий мини-наряд желтого цвета.



1 2 3 ... 10 Ирина Шейк по праву считается одной из самых сексуальных женщин мира

И хоть качество видео оставляет желать лучшего, видно, что и Ирине, и Анне весело в компании друг друга.