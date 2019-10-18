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«Королева тверка»: Ирина Шейк исполнила откровенный танец в платье с высоким разрезом

Выходя на подиум, Ирина Шейк сводит с ума миллионы фанатов по всему миру. А на днях она лишила дара речи, станцевав откровенный танец в «опасном» красном платье.
Ирина Шейк
Ирина Шейк

Ирина Шейк и Анна Вьялицына любят весело проводить время. Недавно подруги-модели устроили домашнюю вечеринку с шампанским, в качестве закуски заказали себе чебуреки

На днях знаменитости вновь встретились. Однако на этот раз модели удивляли своих фолловеров не необычным фуршетом, а жаркими танцами.

В инстаграм-историях каждой появилось по короткому ролику, на котором длинноногие красотки исполняют зажигательный тверк.  

Ирина позировала в красной комбинации с высоким разрезом, а Анна выбрала облегающий мини-наряд желтого цвета.

И хоть качество видео оставляет желать лучшего, видно, что и Ирине, и Анне весело в компании друг друга. 

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18 октября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @annev, @irinashayk/Instagram, Legion-Media.ru, Shutterstock/Fotodom.ru
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Ирина Шейк

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Гость 2019-10-07 13:23:00
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В 3-4 года ребёнок может, что угодно сказать. Моя дочь говорила, что она птичка. Но ведь я с балкона ее не выбросила. Вообще в Голивуде какая-то эпидемия. Шарлиз, Анджелина, Меган Фокс, Наоми Уоттс. Ещё у Гвен Стефани сыновья в девичьем любят. Не понимаю, зачем творит такое со своими детьми
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41 Комментариев





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