Черная икра, танцы на высоте 84-го этажа и весь свет шоу-бизнеса в гостях: как «суперзвезда» Светлана Лобода отпраздновала свое 37-летие в Москве

Ночь с 19 на 20 октября выдалась по-настоящему горячей. Практически все отечественные селебрити собрались, чтобы поздравить с 37-летием Светлану Лободу. Празднование артистка устроила еще в северной столице — там она собралась после концерта со своей командой, любимыми друзьями и Тиллем Линдеманном.
По возвращении в Москву Лобода дала концерт в ВТБ Арена: поддержать артистку пришли Яна Рудковская, Ксения Бородина, Нателла Крапивина и другие звезды. После грандиозного шоу с полным sold out «суперзвезда» и ее почетные гости отправились на ночное празднование именин.
День рождение Лобода провела на 84-м этаже башни Око в Москва-Сити, в ресторане Birds с панорамными окнами. Как передает портал Super.ru, «гостей угощали элитным игристым, морскими деликатесами, черной икрой и свежайшими устрицами».
Вера Брежнева устроила импровизированную фотосессию, а Ксения Собчак и Константин Богомолов весь вечер шутили с именинницей. Один из самых трогательных тостов произнесла Нателла Крапивина, продюсер Светланы Лободы. Она пожелала артистке двигаться только вперед и намекнула, что нам, сильным женщинам, никакие мужчины не нужны — они лишь мешают достигать своих целей.
К слову сказать, Тилля Линдеманна на мероприятии не заметили. Похоже, музыкант не хочет лишний раз светиться в компании Светланы, а потому предпочел поздравить артистку накануне, в более камерное обстановке.