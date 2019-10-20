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Черная икра, танцы на высоте 84-го этажа и весь свет шоу-бизнеса в гостях: как «суперзвезда» Светлана Лобода отпраздновала свое 37-летие в Москве

18 октября Светлана Лобода отметила свое 37-летие в Санкт-Петербурге, а уже на следующую ночь провела шумную вечеринку в одном из ресторанов Москвы.

Ночь с 19 на 20 октября выдалась по-настоящему горячей. Практически все отечественные селебрити собрались, чтобы поздравить с 37-летием Светлану Лободу. Празднование артистка устроила еще в северной столице — там она собралась после концерта со своей командой, любимыми друзьями и Тиллем Линдеманном. 

По возвращении в Москву Лобода дала концерт в ВТБ Арена: поддержать артистку пришли Яна Рудковская, Ксения Бородина, Нателла Крапивина и другие звезды. После грандиозного шоу с полным sold out «суперзвезда» и ее почетные гости отправились на ночное празднование именин.

День рождение Лобода провела на 84-м этаже башни Око в Москва-Сити, в ресторане Birds с панорамными окнами. Как передает портал Super.ru, «гостей угощали элитным игристым, морскими деликатесами, черной икрой и свежайшими устрицами». 

Вера Брежнева устроила импровизированную фотосессию, а Ксения Собчак и Константин Богомолов весь вечер шутили с именинницей. Один из самых трогательных тостов произнесла Нателла Крапивина, продюсер Светланы Лободы. Она пожелала артистке двигаться только вперед и намекнула, что нам, сильным женщинам, никакие мужчины не нужны — они лишь мешают достигать своих целей. 

К слову сказать, Тилля Линдеманна на мероприятии не заметили. Похоже, музыкант не хочет лишний раз светиться в компании Светланы, а потому предпочел поздравить артистку накануне, в более камерное обстановке.

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20 октября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @alina_alieva_v, @natellakrapivina/Instagram, Persona Stars, Андрей Калмыков/Woman.ru, Legion-Media.ru
Теги

Светлана Лобода, Яна Рудковская, Вера Брежнева

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4 комментария Добавить комментарий
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  • И почему все в черном?

  • Зачем нам пихают эту недопевицу в качестве главной "звезды"? Хоть с Тилем, хоть с Дилей, всё равно.

  • Гость

    Зачем нам пихают эту недопевицу в качестве главной "звезды"? Хоть с Тилем, хоть с Дилей, всё равно.

    Поему это "недопевицы"? У неё потрясающий чувственный вокал, обожаю её, а песни какиемного : "Лети", "Одной масти", "Убей меня", "Стерва", ну и главные её хиты конечно же. И дело не в её сексуальности, а именно в вокале и энергетике, ну для мужчин, конечно, сексуальность тоже имеет значение.

  • "День рождениЕ Лобода провела"... Вы там все неграмотные? Есть день вашего рождениЯ, позорники. День рождениЯ. Запомните уже, блогерши недоученные.

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