Черная икра, танцы на высоте 84-го этажа и весь свет шоу-бизнеса в гостях: как «суперзвезда» Светлана Лобода отпраздновала свое 37-летие в Москве

18 октября Светлана Лобода отметила свое 37-летие в Санкт-Петербурге, а уже на следующую ночь провела шумную вечеринку в одном из ресторанов Москвы.

Ночь с 19 на 20 октября выдалась по-настоящему горячей. Практически все отечественные селебрити собрались, чтобы поздравить с 37-летием Светлану Лободу. Празднование артистка устроила еще в северной столице — там она собралась после концерта со своей командой, любимыми друзьями и Тиллем Линдеманном.

По возвращении в Москву Лобода дала концерт в ВТБ Арена: поддержать артистку пришли Яна Рудковская, Ксения Бородина, Нателла Крапивина и другие звезды. После грандиозного шоу с полным sold out «суперзвезда» и ее почетные гости отправились на ночное празднование именин.

День рождение Лобода провела на 84-м этаже башни Око в Москва-Сити, в ресторане Birds с панорамными окнами. Как передает портал Super.ru, «гостей угощали элитным игристым, морскими деликатесами, черной икрой и свежайшими устрицами».

Вера Брежнева устроила импровизированную фотосессию, а Ксения Собчак и Константин Богомолов весь вечер шутили с именинницей. Один из самых трогательных тостов произнесла Нателла Крапивина, продюсер Светланы Лободы. Она пожелала артистке двигаться только вперед и намекнула, что нам, сильным женщинам, никакие мужчины не нужны — они лишь мешают достигать своих целей.

1 2 3 ... 10 18 октября Светлана Лобода отпраздновала свой день рождения

К слову сказать, Тилля Линдеманна на мероприятии не заметили. Похоже, музыкант не хочет лишний раз светиться в компании Светланы, а потому предпочел поздравить артистку накануне, в более камерное обстановке.