«У нас разные пути»: принц Гарри рассказал о непростых отношениях с принцем Уильямом

В западной прессе неоднократно появляется информация о скрытой вражде между двумя сыновьями принцессы Дианы, однако сами Гарри и Уильям всячески отрицали подобные слухи. В новом документальном фильме герцог Сассекский «проговорился» о реальных отношениях со страшим братом.

Принцесса Диана с сыновьями Гарри и Уильямом

Об отношениях двух королевских братьев уже давно ходят слухи. Когда погибла леди Ди, принц Уильям сохранял стойкость и хладнокровие и многим казался слишком черствым, а вот Гарри, напротив, слишком бурно выражал свои эмоции и даже уходил в загулы. Уже тогда в прессе отмечали, что Уильям якобы недоволен поведением своего младшего брата и осуждает его. Впрочем, никаких подтверждений эти домыслы не получили.

С возрастом отношения между принцами потеплели, по крайней мере, в том были уверены британские журналисты. Но с появлением Меган Маркл былое отчуждение вернулось. Отписки в Инстаграме, анонимные сообщения о разногласиях и конфликтах — все это сформировало убеждение, что Уильям вместе с Кейт порицает свободолюбивую парочку. Если конфликт вокруг неэкологичного частного самолета Кембриджи приняли (и смирились), то очередной скандал в виде откровенного интервью им придется «переваривать» еще долго.

1 2 3 ... 15 Сейчас принцы Уильям и Гарри переживают не лучшие времена

Дело в том, что в своей обширной речи для ITV принц Гарри затронул не только свою личную жизнь, но и отношения с другими членами британской монархии, в частности, со страшим братом.



Герцог Сассекский заявил, что у него с Уильямом уже давно «разные пути» и теперь они практически не видятся. Кроме того, Гарри подтвердил, что за последние месяцы их дружба значительно ослабла. Это связано с нападками прессы, которые намеренно пытаются развести и поссорить двух братьев. По мнению герцога Сассекского, у журналистов это практически получилось.