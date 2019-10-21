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«У нас разные пути»: принц Гарри рассказал о непростых отношениях с принцем Уильямом

В западной прессе неоднократно появляется информация о скрытой вражде между двумя сыновьями принцессы Дианы, однако сами Гарри и Уильям всячески отрицали подобные слухи. В новом документальном фильме герцог Сассекский «проговорился» о реальных отношениях со страшим братом. 
Принцесса Диана с сыновьями Гарри и Уильямом
Принцесса Диана с сыновьями Гарри и Уильямом

Об отношениях двух королевских братьев уже давно ходят слухи. Когда погибла леди Ди, принц Уильям сохранял стойкость и хладнокровие и многим казался слишком черствым, а вот Гарри, напротив, слишком бурно выражал свои эмоции и даже уходил в загулы. Уже тогда в прессе отмечали, что Уильям якобы недоволен поведением своего младшего брата и осуждает его. Впрочем, никаких подтверждений эти домыслы не получили.

С возрастом отношения между принцами потеплели, по крайней мере, в том были уверены британские журналисты. Но с появлением Меган Маркл былое отчуждение вернулось. Отписки в Инстаграме, анонимные сообщения о разногласиях и конфликтах — все это сформировало убеждение, что Уильям вместе с Кейт порицает свободолюбивую парочку. Если конфликт вокруг неэкологичного частного самолета Кембриджи приняли (и смирились), то очередной скандал в виде откровенного интервью им придется «переваривать» еще долго.

Дело в том, что в своей обширной речи для ITV принц Гарри затронул не только свою личную жизнь, но и отношения с другими членами британской монархии, в частности, со страшим братом. 

Герцог Сассекский заявил, что у него с Уильямом уже давно «разные пути» и теперь они практически не видятся. Кроме того, Гарри подтвердил, что за последние месяцы их дружба значительно ослабла. Это связано с нападками прессы, которые намеренно пытаются развести и поссорить двух братьев. По мнению герцога Сассекского, у журналистов это практически получилось. 

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21 октября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images
Теги

Принц Гарри, Принц Уильям

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • БКС грамотно поддерживает интерес к себе, и у каждого своя роль.

  • У журналистов получилось рассорить братьев? Давно ли ММ в журналистику ударилась?

  • Гость

    БКС грамотно поддерживает интерес к себе, и у каждого своя роль.

    Это просто в глаза бросается. Так все это притянуто за уши... Какие-то бабкинские досужие вымыслы и умозаключения. Два брата - взрослых мужика, конечно у них разные пути, как и у любых взрослых братьев в жизни. А как еще может быть? Это же не значит, что они - враги. Не, можно, конечно, как Вачковски, вместе писать, вместе кино делать, потом вместе пол поменять на женский... но это все же очень редко случается и не думаю, что это лучше.

  • Пропади пропадом эти придуманные наследственные обязанности, всегда вносящие дрязги в семью. Сами придумали, сами и страдают. Чарльз не хочет на трон, а его пихают, мать его , напротив,хотела, но не пускали, закон поменяли. Многие голубокровые для детей своих отказываются от титулов, даря им нормальную жизнь, и правильно делают. А пути у братьев, как выше уже верно написали, в любом случае были бы разными, они же не сиамские близнецы.

  • Сложно всегда под камерами жить, но такая уж у них доля, пусть меньше оправдываются, тогда и СМИ раздувать всякие проблемы и экологичность не интересно будет.

  • Вильям с Кейт порицают Меган и Гарри? На себя бы лучше посмотрели.Кейт практиковала танцы у шеста,то топлесс бегала. Вильям вечно по гулянкам. И еще других чего-то критикуют. Кейт потратила 3 миллиона рублей для тура по Пакистану.

  • Гость

    Пропади пропадом эти придуманные наследственные обязанности, всегда вносящие дрязги в семью. Сами придумали, сами и страдают. Чарльз не хочет на трон, а его пихают, мать его , напротив,хотела, но не пускали, закон поменяли. Многие голубокровые для детей своих отказываются от титулов, даря им нормальную жизнь, и правильно делают. А пути у братьев, как выше уже верно написали, в любом случае были бы разными, они же не сиамские близнецы.

    Вильям не хочет на трон,а его пихают.Вы Чарльза с Вильямом путаете. Ну Гарри пойдет.

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