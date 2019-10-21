«Я приношу удачу»: Оксана Воеводина похвасталась, что еще одна из ее подружек невесты вышла замуж

Несмотря на трудности в личной жизни, экс-возлюбленная короля Малайзии уверена, что ее свадьба стала важным событием не только для нее самой. Ведь многие ее подруги уже связали себя узами брака.

Свадьба Оксаны Воеводиной и Мухаммада V стала главным событием 2018-го. 22 ноября на пышном торжестве в Barvikha Concert Hall в Москве гуляли многочисленные друзья и родственники жениха и невесты, а также подруги Оксаны — и все как на подбор красавицы.



С тех пор в жизни Воеводиной изменилось многое: родился сын, ушел муж, а СМИ окружили ее еще более пристальным вниманием. В то же время принявшая ислам «Мисс Москва-2015» не теряет оптимизма и продолжает обогащаться за счет скандальной истории с супругом.

Оксана Воеводина на свадьбе подруги, 20 октября 2019

А вот у ее подружек невесты судьба сложилась иначе: многие из них за этот год успели выйти замуж. Сама Воеводина видит в этом некий знак свыше. На днях Оксана посетила свадьбу очередной своей приятельницы и выложила фото с этого мероприятия в Инстаграм.



«Выдала замуж еще одну из моих подружек невесты, я определенно приношу удачу», — заметила Воеводина.

1 2 3 ... 15 Сейчас Оксана Воеводина — одна из самых обсуждаемых персон в СМИ

Многие подумали, что модель воспользовалась шансом и обратила «магию» в свою сторону: поймала букет невесты, например, или познакомилась с симпатичным холостым свидетелем. Однако Оксана Воеводина даже не участвовала в традиционном состязании незамужних женщин.



«Букет не ловила, так как главный мужчина всей моей жизни ждет меня дома», — объяснила Оксана, намекнув на своего сына Леона.