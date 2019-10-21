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«Зачем поднимать тяжести?»: фолловеры переживают за беременную Анастасию Тарасову, которая носит годовалую дочь на руках

По мнению многих поклонников, Анастасия Тарасова не жалеет себя. Будучи в положении, супруга футболиста без опасений носит на руках годовалую дочь и ходит на каблуках.
Анастасия Тарасова (Костенко)
Анастасия Тарасова

3 сентября Дмитрий и Анастасия Тарасовы объявили о грядущем прибавлении в семействе. На следующий день супруга футболиста рассказала, что находится на 16-й неделе.

Сейчас у Анастасии подходит к концу уже второй триместр, однако она продолжает носить каблуки и брать старшую дочь на руки.
Анастасия Тарасова (Костенко)
После публикации нового фото подписчики забеспокоились за модель

Многих фолловеров волнует этот факт, о чем они не преминули сообщить в комментариях под новым постом инстаграм-знаменитости. «Зачем на 22-й неделе поднимать тяжести?», «Старайтесь не носить Милашу на руках», — написали пользователи.  

Некоторые подписчики и вовсе напугали звездную мать страшными историями о преждевременных родах.

Впрочем, Тарасова не стала прислушиваться к их советам.

«При здоровой беременности этого не будет, все мои подруги, мамы погодок, делятся только положительным опытом», — ответила она на сообщения фолловеров. 

Напомним, второй ребенок звездного семейства должен появиться на свет в феврале. Дмитрий и Анастасия пока держат пол будущего наследника в секрете.

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21 октября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото kostenko.94/Instagram
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Анастасия Тарасова (Костенко)

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • А куда ребёнка то девать,если он на руки просится! Я сама мама погодок,ходила с огромным животом,а старший на боку сидел! Главное,быть осторожнее и аккуратнее! И всё будет нормально! Любая мама погодок подтвердит!

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Гость 2019-10-07 13:23:00
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