«Зачем поднимать тяжести?»: фолловеры переживают за беременную Анастасию Тарасову, которая носит годовалую дочь на руках

По мнению многих поклонников, Анастасия Тарасова не жалеет себя. Будучи в положении, супруга футболиста без опасений носит на руках годовалую дочь и ходит на каблуках.



Анастасия Тарасова

3 сентября Дмитрий и Анастасия Тарасовы объявили о грядущем прибавлении в семействе. На следующий день супруга футболиста рассказала, что находится на 16-й неделе.



Сейчас у Анастасии подходит к концу уже второй триместр, однако она продолжает носить каблуки и брать старшую дочь на руки.

После публикации нового фото подписчики забеспокоились за модель



Многих фолловеров волнует этот факт, о чем они не преминули сообщить в комментариях под новым постом инстаграм-знаменитости. «Зачем на 22-й неделе поднимать тяжести?», «Старайтесь не носить Милашу на руках», — написали пользователи.



Некоторые подписчики и вовсе напугали звездную мать страшными историями о преждевременных родах.



Впрочем, Тарасова не стала прислушиваться к их советам.

«При здоровой беременности этого не будет, все мои подруги, мамы погодок, делятся только положительным опытом», — ответила она на сообщения фолловеров.



Напомним, второй ребенок звездного семейства должен появиться на свет в феврале. Дмитрий и Анастасия пока держат пол будущего наследника в секрете.

