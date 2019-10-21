Сын Нино Нинидзе любит дочь Максима Виторгана как родную сестру

Максим Виторган и Нино Нинидзе встречаются всего несколько месяцев, но их отношения развиваются весьма стремительно. Влюбленные постоянно проводят время вместе и давно познакомили своих детей друг с другом.
Особенно крепко Нино подружилась с дочерью актера Полиной. Девушки регулярно встречаются, веселятся и с удовольствием делятся совместными фото и видео в соцсетях.
Как оказалось, 3-летний сын Нинидзе Саша тоже сильно прикипел к 23-летней дочери Виторгана.
В ролике Саша бежит на встречу Полине и радостно выкрикивает ее имя. Девушка с улыбкой берет малыша на руки, и они обнимаются.
Судя по всему, мальчик глубоко проникся к Полине, а быть может даже считает ее своей старшей сестрой. В своем микроблоге Нино отметила, что она счастлива наблюдать такое тесное общение наследников. Интересно, а подружился ли Саша со своим ровесником Платоном?