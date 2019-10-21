Сын Нино Нинидзе любит дочь Максима Виторгана как родную сестру

Нино Нинидзе и Максим Виторган уже давно познакомили своих детей. Кажется, наследники актеров отлично ладят между собой и даже чувствуют себя одной семьей.

Нино Нинидзе и Максим Виторган

Максим Виторган и Нино Нинидзе встречаются всего несколько месяцев, но их отношения развиваются весьма стремительно. Влюбленные постоянно проводят время вместе и давно познакомили своих детей друг с другом.

Старшие наследники Виторгана отлично относятся к его молодой возлюбленной.

Особенно крепко Нино подружилась с дочерью актера Полиной. Девушки регулярно встречаются, веселятся и с удовольствием делятся совместными фото и видео в соцсетях.

Как оказалось, 3-летний сын Нинидзе Саша тоже сильно прикипел к 23-летней дочери Виторгана.

Недавно звезда поделилась видео, на котором запечатлены ее сын и Виторган вместе со старшими детьми.

В ролике Саша бежит на встречу Полине и радостно выкрикивает ее имя. Девушка с улыбкой берет малыша на руки, и они обнимаются.

1 2 3 ... 10 Маленький сын Нино Нинидзе прикипел к дочери Максима Виторгана

Судя по всему, мальчик глубоко проникся к Полине, а быть может даже считает ее своей старшей сестрой. В своем микроблоге Нино отметила, что она счастлива наблюдать такое тесное общение наследников. Интересно, а подружился ли Саша со своим ровесником Платоном?