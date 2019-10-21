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Сын Нино Нинидзе любит дочь Максима Виторгана как родную сестру

Нино Нинидзе и Максим Виторган уже давно познакомили своих детей. Кажется, наследники актеров отлично ладят между собой и даже чувствуют себя одной семьей. 
Максим Виторган
Нино Нинидзе и Максим Виторган

Максим Виторган и Нино Нинидзе встречаются всего несколько месяцев, но их отношения развиваются весьма стремительно. Влюбленные постоянно проводят время вместе и давно познакомили своих детей друг с другом. 

Старшие наследники Виторгана отлично относятся к его молодой возлюбленной. 

Особенно крепко Нино подружилась с дочерью актера Полиной. Девушки регулярно встречаются, веселятся и с удовольствием делятся совместными фото и видео в соцсетях. 

Как оказалось, 3-летний сын Нинидзе Саша тоже сильно прикипел к 23-летней дочери Виторгана. 

Недавно звезда поделилась видео, на котором запечатлены ее сын и Виторган вместе со старшими детьми. 

В ролике Саша бежит на встречу Полине и радостно выкрикивает ее имя. Девушка с улыбкой берет малыша на руки, и они обнимаются. 

Судя по всему, мальчик глубоко проникся к Полине, а быть может даже считает ее своей старшей сестрой. В своем микроблоге Нино отметила, что она счастлива наблюдать такое тесное общение наследников. Интересно, а подружился ли Саша со своим ровесником Платоном?

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21 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Persona Stars, Андрей Калмыков/Woman.ru, @mvitorgan, @ninosha13, @polinavitorgan/Instagram
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Максим Виторган

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2 комментария Добавить комментарий
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  • А, ну классно. Теперь ему еще Платона надо полюбить как брата, а тетю Ксению как мать родную, и все будет зашибись в благородном семействе.

  • Кто только это сочиняет

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Гость 2019-10-07 13:23:00
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В 3-4 года ребёнок может, что угодно сказать. Моя дочь говорила, что она птичка. Но ведь я с балкона ее не выбросила. Вообще в Голивуде какая-то эпидемия. Шарлиз, Анджелина, Меган Фокс, Наоми Уоттс. Ещё у Гвен Стефани сыновья в девичьем любят. Не понимаю, зачем творит такое со своими детьми
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