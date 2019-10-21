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Дочери Никиты Михалкова Анна и Надежда поздравили его с 74-м днем рождения

21 октября известному режиссеру Никите Михалкову исполнилось 74 года. С этим событием его поздравили родные дочери Анна и Надежда, нежно обратившись к знаменитому отцу. 
Никита Михалков

21 октября Никите Сергеевичу исполнилось 74 года. С раннего утра в его адрес звучало множество теплых и важных слов. Не забыли поздравить знаменитого кинорежиссера и его родные дочери Анна и Надежда. 

Никита Михалков

Старшая наследница опубликовала фото молодого отца в роли атамана в фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих».

«Моя бесконечная любовь, страсть! Мой хулиган, друг, мой папа! С днем рождения!» — написала Анна. 
Никита Михалков, Надежда Михалкова

Надежда для поздравлений отца выбрала совместное фото — в кадре Никита Михалков обнимает младшую дочь за плечо. «Мы спорим, шутим друг над другом, соглашаемся, обижаемся, но всегда прощаем, мы злимся, грустим, молчим, улыбаемся, признаемся в любви — мы живем! Дорогой папа, пусть так продолжается как можно дольше! Ты такой единственный! Я тебя люблю!» — трогательно написала Надежда. 

Многие пользователи также присоединились к словам знаменитых дочек режиссера и поздравили его с праздником. «Очень люблю его творчество, ум и темперамент», — написал один из интернет-пользователей.

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21 октября 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото anikiti4na, nadiamixalkova/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Анна Михалкова, Надежда Михалкова, Никита Михалков

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Гость 2019-10-07 13:23:00
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В 3-4 года ребёнок может, что угодно сказать. Моя дочь говорила, что она птичка. Но ведь я с балкона ее не выбросила. Вообще в Голивуде какая-то эпидемия. Шарлиз, Анджелина, Меган Фокс, Наоми Уоттс. Ещё у Гвен Стефани сыновья в девичьем любят. Не понимаю, зачем творит такое со своими детьми
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41 Комментариев





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