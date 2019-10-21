Дочери Никиты Михалкова Анна и Надежда поздравили его с 74-м днем рождения

21 октября известному режиссеру Никите Михалкову исполнилось 74 года. С этим событием его поздравили родные дочери Анна и Надежда, нежно обратившись к знаменитому отцу.

21 октября Никите Сергеевичу исполнилось 74 года. С раннего утра в его адрес звучало множество теплых и важных слов. Не забыли поздравить знаменитого кинорежиссера и его родные дочери Анна и Надежда.

Старшая наследница опубликовала фото молодого отца в роли атамана в фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих».

«Моя бесконечная любовь, страсть! Мой хулиган, друг, мой папа! С днем рождения!» — написала Анна.

Надежда для поздравлений отца выбрала совместное фото — в кадре Никита Михалков обнимает младшую дочь за плечо. «Мы спорим, шутим друг над другом, соглашаемся, обижаемся, но всегда прощаем, мы злимся, грустим, молчим, улыбаемся, признаемся в любви — мы живем! Дорогой папа, пусть так продолжается как можно дольше! Ты такой единственный! Я тебя люблю!» — трогательно написала Надежда.



Многие пользователи также присоединились к словам знаменитых дочек режиссера и поздравили его с праздником. «Очень люблю его творчество, ум и темперамент», — написал один из интернет-пользователей.