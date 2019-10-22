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«Кто будет за них платить?»: королевский эксперт назвала причины, по которым принц Гарри и Меган Маркл не смогут переехать в Африку

Герцог и герцогиня Сассекские уже долгое время планируют перебраться в Южную Африку, особенно им приглянулся Кейптаун. В планах Гарри и Меган — переехать на ПМЖ в спокойную страну, но их мечты, судя по всему, так и останутся мечтами.

В документальном фильме «Гарри и Меган: путешествие по Африке» Сассексы заявили, что в будущем планируют переехать жить в один из городов этой экзотической страны. Большое впечатление на супругов произвел Кейптаун, а о любви Гарри к Ботсване и говорить не приходится. Герцог и герцогиня неоднократно намекали, что хотят больше времени проводить в Южной Африке, ведь там их «место силы». Правда, в ближайшее время паковать чемоданы они не намерены, а вот в перспективе такой план рассматривают. 

Однако королевский эксперт уверена, что сказочная мечта Гарри и Меган о беспечной и вольной жизни в Африке так и останется всего лишь мечтой.

Виктория Арбайтер, которая написала популярную книгу «Королева Елизавета II: монарх», заявила британскому изданию Express, что переезд Сассексов «маловероятен». 

«В документальном фильме Меган говорит о том, что в другой стране трава всегда зеленее, но есть определенные обязательства и технические моменты, которые вступают в игру, когда вы — член королевской семьи», — объяснила Виктория. 

«Кто будет за них платить? За их безопасность. Африканские или британские налогоплательщики?».

Действительно, по протоколу, все члены королевской семьи должны жить под неусыпной охраной специально обученных людей. Избежать этого правила можно лишь в случае отказа от титула и снятия с себя полномочий, присущих статусу. Иными словами, чтобы не платить за многочисленную охрану за границей, принцу Гарри и Меган Маркл придется стать... простыми смертными! Никаких титулов, поклонов и реверансов — только этой ценой Сассексы смогут более или менее беспечно существовать в Южной Африке.

Однако налоги и финансы — дело наживное. Арбайтер отметила, что Гарри и Меган «богаты и могли бы себя содержать» в чужой стране, но здесь в дело вступает большая политика.

  • Принц Гарри
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    Принцу Гарри и Меган Маркл так понравилось их путешествие в Южную Африку, что они сделали спешное заявление
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Сассексы несут ответственность за 16 стран, для которых Елизавета II является главой государства. Южная Африка в число этих территорий не входит. Поэтому любая симпатия Сассексов к определенной стране может негативно сказаться на политической атмосфере.  

«Если они будут слишком много времени проводить в Южной Африке, их обвинять в фаворитизме», — пояснила Виктория Арбайтер. Да уж, похоже, мечты Меган и Гарри о тихой жизни вдали от людей действительно останутся лишь мечтами.

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22 октября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images
Теги

Меган Маркл, Принц Гарри

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2 комментария Добавить комментарий
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  • А сами себе заработать на жизнь мечты независимые реформаторы не могут? Какая жалость, кто бы сомневался

  • Не для этого Меган Гарри охмурила , чтобы простой смертной быть.

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