«Кто будет за них платить?»: королевский эксперт назвала причины, по которым принц Гарри и Меган Маркл не смогут переехать в Африку

В документальном фильме «Гарри и Меган: путешествие по Африке» Сассексы заявили, что в будущем планируют переехать жить в один из городов этой экзотической страны. Большое впечатление на супругов произвел Кейптаун, а о любви Гарри к Ботсване и говорить не приходится. Герцог и герцогиня неоднократно намекали, что хотят больше времени проводить в Южной Африке, ведь там их «место силы». Правда, в ближайшее время паковать чемоданы они не намерены, а вот в перспективе такой план рассматривают.
Виктория Арбайтер, которая написала популярную книгу «Королева Елизавета II: монарх», заявила британскому изданию Express, что переезд Сассексов «маловероятен».
«В документальном фильме Меган говорит о том, что в другой стране трава всегда зеленее, но есть определенные обязательства и технические моменты, которые вступают в игру, когда вы — член королевской семьи», — объяснила Виктория.
Действительно, по протоколу, все члены королевской семьи должны жить под неусыпной охраной специально обученных людей. Избежать этого правила можно лишь в случае отказа от титула и снятия с себя полномочий, присущих статусу. Иными словами, чтобы не платить за многочисленную охрану за границей, принцу Гарри и Меган Маркл придется стать... простыми смертными! Никаких титулов, поклонов и реверансов — только этой ценой Сассексы смогут более или менее беспечно существовать в Южной Африке.
Однако налоги и финансы — дело наживное. Арбайтер отметила, что Гарри и Меган «богаты и могли бы себя содержать» в чужой стране, но здесь в дело вступает большая политика.
Сассексы несут ответственность за 16 стран, для которых Елизавета II является главой государства. Южная Африка в число этих территорий не входит. Поэтому любая симпатия Сассексов к определенной стране может негативно сказаться на политической атмосфере.
«Если они будут слишком много времени проводить в Южной Африке, их обвинять в фаворитизме», — пояснила Виктория Арбайтер. Да уж, похоже, мечты Меган и Гарри о тихой жизни вдали от людей действительно останутся лишь мечтами.