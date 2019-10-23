Меган Маркл оказалась в центре всеобщего внимания, впервые выйдя в свет после откровенного интервью

22 октября герцогиня Сассекская посетила международный форум и тут же приковала к себе внимание публики. Ведь это первое появление Меган Маркл после неоднозначного интервью для документального фильма.

Меган Маркл на саммите One Young World, 22 октября 2019

22 октября в Лондонском королевском зале искусств и наук имени Альберта состоялось открытие благотворительного саммита One Young World. В концертном зале собрались юные и уже очень перспективные лидеры со всех стран — именно на них будет возложена ответственность сделать жизнь всего общества более комфортной и благополучной. Как известно, Меган Маркл сторонница благотворительности и курирует сразу несколько социальных проектов. Поэтому визит в Альберт-холл она пропустить не смогла.

Это был первый выход 38-летней герцогини после показа документального фильма «Гарри и Меган: африканское путешествие».

Напомним, что в этой ленте Меган пожаловалась на давление со стороны прессы и тяжелую жизнь при дворе. Мнения публики разделились: кто-то запустил в честь Маркл флешмоб #WeLoveYouMeghan, другие же скептично отнеслись к словам герцогини.

Так или иначе, храбрости Меган не занимать! В Лондонском зале искусств и наук, где во вторник вечером собралось более 2 000 человек из 190 стран, она появилась в одиночестве. Для открытия саммита герцогиня Сассекская выбрала фиолетовое платье Aritzia за £107 (порядка 8 000 тысяч рублей) и дополнила его замшевыми лодочками.

Меган Маркл пришлось спуститься на сцену по длинной лестнице через весь зрительный зал. Герцогиня с улыбкой прошла сквозь расступившуюся толпу, снимавшую все на видео.

В одиночестве супруга принца Гарри держалась хоть более скованно, но вполне комфортно чувствовала себя рядом с другими спикерами форума. Они активно поддержали Меган, улыбались ей и помогли подняться на сцену.

1 2 3 ... 15 22 октября Меган Маркл впервые вышла в свет одна

Пользователи Сети уже успели обсудить аутфит Маркл. Кто-то отметил, что герцогиня сняла с руки кольцо, подаренное ей Гарри сразу после рождения Арчи Харрисона. Другие же обратили внимание на необычный цвет платья Меган: фиолетовый — символ мудрости и мистики, так что вполне возможно, что колор наряда был подобран не случайно. Во время поездки в Африку герцогиня уже использовала украшения из бирюзы, призванные защитить ее и придать сил.



Как бы то ни было, на саммите Меган покорила публику своей скромностью и держалась весь вечер, как и подобает королевской особе.