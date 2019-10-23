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Меган Маркл оказалась в центре всеобщего внимания, впервые выйдя в свет после откровенного интервью

22 октября герцогиня Сассекская посетила международный форум и тут же приковала к себе внимание публики. Ведь это первое появление Меган Маркл после неоднозначного интервью для документального фильма. 
Меган Маркл на саммите One Young World, 22 октября 2019
Меган Маркл на саммите One Young World, 22 октября 2019

22 октября в Лондонском королевском зале искусств и наук имени Альберта состоялось открытие благотворительного саммита One Young World. В концертном зале собрались юные и уже очень перспективные лидеры со всех стран — именно на них будет возложена ответственность сделать жизнь всего общества более комфортной и благополучной. Как известно, Меган Маркл сторонница благотворительности и курирует сразу несколько социальных проектов. Поэтому визит в Альберт-холл она пропустить не смогла.

Это был первый выход 38-летней герцогини после показа документального фильма «Гарри и Меган: африканское путешествие». 

Напомним, что в этой ленте Меган пожаловалась на давление со стороны прессы и тяжелую жизнь при дворе. Мнения публики разделились: кто-то запустил в честь Маркл флешмоб #WeLoveYouMeghan, другие же скептично отнеслись к словам герцогини.

Так или иначе, храбрости Меган не занимать! В Лондонском зале искусств и наук, где во вторник вечером собралось более 2 000 человек из 190 стран, она появилась в одиночестве. Для открытия саммита герцогиня Сассекская выбрала фиолетовое платье Aritzia за £107 (порядка 8 000 тысяч рублей) и дополнила его замшевыми лодочками.

Меган Маркл пришлось спуститься на сцену по длинной лестнице через весь зрительный зал. Герцогиня с улыбкой прошла сквозь расступившуюся толпу, снимавшую все на видео.

В одиночестве супруга принца Гарри держалась хоть более скованно, но вполне комфортно чувствовала себя рядом с другими спикерами форума. Они активно поддержали Меган, улыбались ей и помогли подняться на сцену. 

Пользователи Сети уже успели обсудить аутфит Маркл. Кто-то отметил, что герцогиня сняла с руки кольцо, подаренное ей Гарри сразу после рождения Арчи Харрисона. Другие же обратили внимание на необычный цвет платья Меган: фиолетовый — символ мудрости и мистики, так что вполне возможно, что колор наряда был подобран не случайно. Во время поездки в Африку герцогиня уже использовала украшения из бирюзы, призванные защитить ее и придать сил

Как бы то ни было, на саммите Меган покорила публику своей скромностью и держалась весь вечер, как и подобает королевской особе. 

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23 октября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, @sussexroyal/Instagram
Теги

Меган Маркл

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9 комментариев Добавить комментарий
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  • А где Гарик? В запой ушел?

  • Очень хорошо выглядит!

  • Красотка!

  • Хорошо хоть по размеру нашла, молодец . Выход с маханием ручкой смотрелся дёшево, ещё бы воздушный поцелуй показала и сердечко как Бузова)

  • Очередной ужасный парик. Патлатая герцогинька это как-то жалко. А под платьем утягивающее бельишко всё равно видно

  • Ну невозможно читать вас из-за всплывающей рекламы, вуман! Бесит страшно, каждые три секунды новое окно!

  • Умница и красавица. Восхищаюсь ее терпением, мудростью, стилем и характером. Одним словом МОЛОДЕЦ.

  • Гость

    Очередной ужасный парик. Патлатая герцогинька это как-то жалко. А под платьем утягивающее бельишко всё равно видно

    да, думаю что накладные волосы, и это сильно видно - и длиннее сразу стали вдруг и гуще)))

  • Гость

    Умница и красавица. Восхищаюсь ее терпением, мудростью, стилем и характером. Одним словом МОЛОДЕЦ.

    "мудростью"))) Интересно посмотреть на уровень людей, для которых Маркл мудрая

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Гость 2019-10-07 13:23:00
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В 3-4 года ребёнок может, что угодно сказать. Моя дочь говорила, что она птичка. Но ведь я с балкона ее не выбросила. Вообще в Голивуде какая-то эпидемия. Шарлиз, Анджелина, Меган Фокс, Наоми Уоттс. Ещё у Гвен Стефани сыновья в девичьем любят. Не понимаю, зачем творит такое со своими детьми
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