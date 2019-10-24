«На рынке продавал вещи»: мама Александра Петрова рассказала о жизни сына до того, как он стал актером и начал зарабатывать четверть миллиона в день

Самой главной фанаткой Александра Петрова является его мама Алевтина Анатольевна. Женщина посмотрела все 53 картины с участием звездного сына. Об этом она рассказала в интервью Ксении Собчак.
«Сейчас он обо мне заботится, а раньше я ему помогала — когда он учился, приезжала к нему с котлетками, с борщом», — поведала мама актера.
«Он был работящим ребенком и даже в свои каникулы старался заработать какие-то деньги. Был продавцом в магазине, на рынке сидел, продавал вещи. На бетонном заводе работал — там он надорвался немножко», — поведала о трудных временах сына Алевтина Петрова.
Сам Александр подтвердил слова матери.
Напомним, карьера Александра началась в 2010 году, когда он учился на втором курсе ГИТИСа. В то время он сыграл паркурщика в сериале «Голоса». Через пару лет Петров уже получил свою первую главную роль в фильме «Когда цветет папоротник», а вскоре стал знаменитым.