Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«На рынке продавал вещи»: мама Александра Петрова рассказала о жизни сына до того, как он стал актером и начал зарабатывать четверть миллиона в день

Александр Петров является одним из самых узнаваемых и популярных отечественных актеров. На днях его мама Алевтина Анатольевна призналась, что в юности ее сын был разнорабочим. 
Александр Петров
Александр Петров

Самой главной фанаткой Александра Петрова является его мама Алевтина Анатольевна. Женщина посмотрела все 53 картины с участием звездного сына. Об этом она рассказала в интервью Ксении Собчак. 

Алевтина Анатольевна также поведала о детстве и юношестве Александра. 
Кадр из нового выпуска «Осторожно, Собчак!»
Кадр из нового выпуска «Осторожно, Собчак!»

«Сейчас он обо мне заботится, а раньше я ему помогала — когда он учился, приезжала к нему с котлетками, с борщом», — поведала мама актера.

«Он был работящим ребенком и даже в свои каникулы старался заработать какие-то деньги. Был продавцом в магазине, на рынке сидел, продавал вещи. На бетонном заводе работал — там он надорвался немножко», — поведала о трудных временах сына Алевтина Петрова. 

Александр Петров
Александр Петров с матерью Алевтиной Анатольевной

Сам Александр подтвердил слова матери.

«Не помню, сколько, но я заработал на новый телефон, кнопочный Siemens. Тогда в школе учился, лет 12 было», — вспомнил Петров в беседе с Собчак. 
  • Александр Петров
    1 2 3 ...11
    Сейчас гонорар Александра Петрова составляет 200-250 тысяч рублей за одну рабочую смену (12 часов)
    Смотреть галерею

Напомним, карьера Александра началась в 2010 году, когда он учился на втором курсе ГИТИСа. В то время он сыграл паркурщика в сериале «Голоса». Через пару лет Петров уже получил свою первую главную роль в фильме «Когда цветет папоротник», а вскоре стал знаменитым. 

Перейти к обсуждению


24 октября 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Legion-Media.ru, PhotoXPress.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, @actorsashapetrov/Instagram
Теги

Александр Петров

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
Дочь Марии Шукшиной рассказала о насилии со стороны бывшего отчима
30 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.