«Я знать не знаю, кто это»: Ксения Бородина высказалась о девушке, которая называет себя ее сестрой

Ксения Бородина невольно стала участницей нового скандала. На днях одна из блогеров заверила общественность, что является сестрой знаменитости. Телеведущая поспешила высказаться по этому поводу.

Елизавета Фролова назвала себя сестрой Ксении Бородиной

Недавно в Сети разразился новый скандал: блогерша Елизавета Фролова (на ее аккаунт в Инстаграме подписано более 900 тысяч пользователей) заявила (то ли в шутку, то ли всерьез), что является сестрой Ксении Бородиной.

Также девушка призналась, что уже давно не поддерживает связь с телеведущей.

«Похоже, это уже просто не получится скрывать, но мы не общаемся с этим человеком, потому что в свое время мне отказали в помощи. И вот теперь я все сама пытаюсь», — сообщила Елизавета.

Ксения Бородина высказалась по этому поводу

Информация о «родственнице» тут же дошла до самой Ксении, и звезда поспешила опровергнуть все связи с Фроловой.

«Я знать не знаю, кто это. У меня таких братьев и сестер в неделю по три штуки», — с юмором отметила знаменитость.

Скорее всего, блогерша решила словить хайп, и, кажется, у нее это получилось. Будем следить за развитием событий.