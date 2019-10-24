Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Я знать не знаю, кто это»: Ксения Бородина высказалась о девушке, которая называет себя ее сестрой

Ксения Бородина невольно стала участницей нового скандала. На днях одна из блогеров заверила общественность, что является сестрой знаменитости. Телеведущая поспешила высказаться по этому поводу. 
Ксения Бородина
Елизавета Фролова назвала себя сестрой Ксении Бородиной

Недавно в Сети разразился новый скандал: блогерша Елизавета Фролова (на ее аккаунт в Инстаграме подписано более 900 тысяч пользователей) заявила (то ли в шутку, то ли всерьез), что является сестрой Ксении Бородиной. 

Также девушка призналась, что уже давно не поддерживает связь с телеведущей.

«Похоже, это уже просто не получится скрывать, но мы не общаемся с этим человеком, потому что в свое время мне отказали в помощи. И вот теперь я все сама пытаюсь», — сообщила Елизавета. 

Ксения Бородина высказалась по этому поводу 
Ксения Бородина высказалась по этому поводу 

Информация о «родственнице» тут же дошла до самой Ксении, и звезда поспешила опровергнуть все связи с Фроловой.

«Я знать не знаю, кто это. У меня таких братьев и сестер в неделю по три штуки», — с юмором отметила знаменитость.

Скорее всего, блогерша решила словить хайп, и, кажется, у нее это получилось. Будем следить за развитием событий.

Перейти к обсуждению 1


24 октября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @borodylia, @elizavetafrolova/Instagram
Теги

Ксения Бородина

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Они сестры по тюнингу: утиные губки, мохнатые бровки и вытянутые прямые волосы))))

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
Дочь Марии Шукшиной рассказала о насилии со стороны бывшего отчима
30 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.