«Я знать не знаю, кто это»: Ксения Бородина высказалась о девушке, которая называет себя ее сестрой

Недавно в Сети разразился новый скандал: блогерша Елизавета Фролова (на ее аккаунт в Инстаграме подписано более 900 тысяч пользователей) заявила (то ли в шутку, то ли всерьез), что является сестрой Ксении Бородиной.
«Похоже, это уже просто не получится скрывать, но мы не общаемся с этим человеком, потому что в свое время мне отказали в помощи. И вот теперь я все сама пытаюсь», — сообщила Елизавета.
Информация о «родственнице» тут же дошла до самой Ксении, и звезда поспешила опровергнуть все связи с Фроловой.
Скорее всего, блогерша решила словить хайп, и, кажется, у нее это получилось. Будем следить за развитием событий.