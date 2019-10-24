Лера Кудрявцева: «Стас Пьеха рассказал о наркозависимости и случае, когда его чудом вернули с того света»

26 октября гостем ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ станет певец Стас Пьеха. В еженедельной колонке Woman.ru ведущая программы Лера Кудрявцева поделилась своими впечатлениями от встречи с артистом.

Стас Пьеха стал героем программы «Секрет на миллион»

Звездам экрана принято завидовать, правда? У них все есть, они купаются в деньгах и славе, за их жизнью следят миллионы людей. Вот только так ли это просто — быть звездой?



Мама — Илона Броневицкая, бабушка — Эдита Пьеха. Лично я бы не отказалась от таких знаменитых родственников! Вот только и маму, и бабушку маленький Стас Пьеха видел редко — обе были слишком заняты своей карьерой, и мальчик часто оставался дома один.





Подросток, предоставленный самому себе, и плохая компания — это практически синонимы. А плохая компания почти всегда начинается с алкоголя и сигарет и заканчивается наркотиками…

«Будем называть вещи своими именами: я наркоман», — не стал юлить Стас, рассказывая о прошлом.

Эта откровенность из его уст дорогого стоит: не каждый человек осмелится на всю страну признаться, что был зависим. Стас же не только не испугался, но и подробно рассказал, как и почему с ним приключилась такая беда. Я смотрела на него — такого молодого, красивого, уверенного в себе — и с ужасом ловила себя на мысли, что если бы он тогда не остановился, то мне сейчас было бы некого интервьюировать…

«Однажды я себя опять довел до очередной больницы, реанимации. Меня успели достать за 15 минут до смерти практически…» — вздыхал Стас.

Поборов зависимость, Стас начал жизнь с чистого листа. Теперь это совсем другой человек — счастливый, здоровый, полный творческих планов. У него даже клиника своя есть, в которой врачи помогают людям бороться с зависимостями и возвращаться к нормальной жизни.





«У Стаса есть только одна проблема: он не бухает», — посмеивается продюсер Виктор Дробыш, который пришел ко мне на программу, чтобы поддержать Пьеху.



Конечно, Стас больше не пьет, ведь за собственное здоровье он заплатил слишком высокую цену. Его история — это история человека, который сначала поддался своим слабостям, а потом мужественно их поборол и теперь точно знает, что жить нужно, глядя на вещи трезво. И в прямом, и в переносном смысле.

1 2 3 ... 10 Стас Пьеха стал героем нового выпуска программы «Секрет на миллион»

Когда настал черед секрета стоимостью один миллион рублей, я поняла, что волнуюсь. Стас и так был предельно откровенен на протяжении всей программы, и мне было неловко задавать ему настолько личный вопрос. Разрешил ли мне Стас озвучить этот вопрос? Или же предпочел сохранить свою тайну? Смотрите «Секрет на миллион» 26 октября в 21:00 на НТВ и сами все узнаете.