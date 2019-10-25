«Из-за шва нельзя танцевать несколько дней»: супруга Мота Мария Мельникова перенесла операцию

Мария Мельникова редко радует фолловеров выходами в свет, однако часто рассказывает о своей жизни в Инстаграме. На днях супруга рэпера поведала, что пережила операцию.

Мот и Мария Мельникова

На Марию Мельникову в Инстаграме подписаны более двух с половиной миллионов пользователей. Поклонники любят ее за честность и доброту, открытость и искренность.



На днях она поделилась очередным откровением. Оказалось, 24 октября супруге Мота экстренно пришлось ехать в больницу. «На меня неожиданно свалилась мини-операция. Чувствую себя уже нормально, единственное, танцевать несколько дней из-за шва нельзя», — поделилась 28-летняя Мария.

Новый пост Марии заставил понервничать фолловеров

Супруга рэпера больше не раскрыла никаких подробностей, но заверила фолловеров, что переживать не стоит.





«Собираюсь с силами и постараюсь, как и обещала, не пропустить концерт ребят Raava, который уже сегодня. Под ручку с Мотом бояться нечего», — продолжила Мельникова.

Подписчики пожелали скорейшего выздоровления и призвали девушку аккуратнее относиться к своему здоровью. «Не болейте, Машуля», — писали они.