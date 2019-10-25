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«Из-за шва нельзя танцевать несколько дней»: супруга Мота Мария Мельникова перенесла операцию

Мария Мельникова редко радует фолловеров выходами в свет, однако часто рассказывает о своей жизни в Инстаграме. На днях супруга рэпера поведала, что пережила операцию.
Мот, Мария Мельникова
Мот и Мария Мельникова

На Марию Мельникову в Инстаграме подписаны более двух с половиной миллионов пользователей. Поклонники любят ее за честность и доброту, открытость и искренность. 

На днях она поделилась очередным откровением. Оказалось, 24 октября супруге Мота экстренно пришлось ехать в больницу. «На меня неожиданно свалилась мини-операция. Чувствую себя уже нормально, единственное, танцевать несколько дней из-за шва нельзя», — поделилась 28-летняя Мария.

Мария Мельникова (Гураль)
Новый пост Марии заставил понервничать фолловеров
Супруга рэпера больше не раскрыла никаких подробностей, но заверила фолловеров, что переживать не стоит.

«Собираюсь с силами и постараюсь, как и обещала, не пропустить концерт ребят Raava, который уже сегодня. Под ручку с Мотом бояться нечего», — продолжила Мельникова.

Подписчики пожелали скорейшего выздоровления и призвали девушку аккуратнее относиться к своему здоровью. «Не болейте, Машуля», — писали они. 

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25 октября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @maryme.23/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Мария Мельникова (Гураль)

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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30 Комментариев





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