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«На каблуках как в первый раз»: Саша Савельева вышла на сцену после 10 месяцев декрета

Весной этого года стало известно, что Саша Савельева стала матерью. Почти сразу после родов артистка стала демонстрировать свою стройную фигуру, а на днях вышла из декрета. 
Александра Савельева
Саша Савельева

В марте 2019 года Саша Савельева впервые стала мамой. Артистка довольно быстро вернула форму, потому что через четыре месяца после родов начала заниматься спортом и танцевать на пилоне.  

Сейчас молодая мама без стеснения публикует откровенные кадры, демонстрируя при этом плоский живот и подтянутую фигуру.
Вячеслав Манучаров, Саша Савельева
Ведущие премии «Прорыв года» Вячеслав Манучаров и Саша Савельева

Савельева вышла из декретного отпуска, выступив в качестве ведущей на церемонии награждения «Прорыв года».

Чуть позже в своем Инстаграме певица рассказала, как чувствовала себя после «первого рабочего дня». 

«Ощущения очень интересные — после 10 месяцев декретного отпуска вышла на сцену в качестве ведущей. Прекрасный вечер, правда, пять часов на каблуках как в первый раз — ноги офигели», — поделилась Саша.

К слову, еще во время беременности исполнительница покинула группу «Фабрика» и теперь собирается выступать с сольной программой. 

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25 октября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @sasha_savelieva/Instagram
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Александра Савельева

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Без челки ей гораздо лучше. Челки вообще мало кому идут.

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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