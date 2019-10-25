«На каблуках как в первый раз»: Саша Савельева вышла на сцену после 10 месяцев декрета

В марте 2019 года Саша Савельева впервые стала мамой. Артистка довольно быстро вернула форму, потому что через четыре месяца после родов начала заниматься спортом и танцевать на пилоне.
Савельева вышла из декретного отпуска, выступив в качестве ведущей на церемонии награждения «Прорыв года».
«Ощущения очень интересные — после 10 месяцев декретного отпуска вышла на сцену в качестве ведущей. Прекрасный вечер, правда, пять часов на каблуках как в первый раз — ноги офигели», — поделилась Саша.
К слову, еще во время беременности исполнительница покинула группу «Фабрика» и теперь собирается выступать с сольной программой.