«На каблуках как в первый раз»: Саша Савельева вышла на сцену после 10 месяцев декрета

Весной этого года стало известно, что Саша Савельева стала матерью. Почти сразу после родов артистка стала демонстрировать свою стройную фигуру, а на днях вышла из декрета.

Саша Савельева

В марте 2019 года Саша Савельева впервые стала мамой. Артистка довольно быстро вернула форму, потому что через четыре месяца после родов начала заниматься спортом и танцевать на пилоне.



Сейчас молодая мама без стеснения публикует откровенные кадры, демонстрируя при этом плоский живот и подтянутую фигуру.

Ведущие премии «Прорыв года» Вячеслав Манучаров и Саша Савельева

Савельева вышла из декретного отпуска, выступив в качестве ведущей на церемонии награждения «Прорыв года».

Чуть позже в своем Инстаграме певица рассказала, как чувствовала себя после «первого рабочего дня».

«Ощущения очень интересные — после 10 месяцев декретного отпуска вышла на сцену в качестве ведущей. Прекрасный вечер, правда, пять часов на каблуках как в первый раз — ноги офигели», — поделилась Саша.

1 2 3 ... 10 27 марта 2019-го Саша Савельева и Кирилл Сафонов стали родителями

К слову, еще во время беременности исполнительница покинула группу «Фабрика» и теперь собирается выступать с сольной программой.

