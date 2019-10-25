Оксана Воеводина посетила модный показ в Москве

Оксана Воеводина готовится к борьбе с бывшим мужем — звезда хочет доказать, что он является отцом ее ребенка.
Так, недавно Воеводина посетила свадьбу подруги в Калининграде, позже «Мисс Москва» улетела в Париж, а недавно опубликовала фото из Гостиного двора с показа Валентина Юдашкина в рамках Недели моды в Москве.
Знаменитость позировала в кожаных брюках и белом жакете. Свой образ девушка дополнила черной сумкой Chanel.
Однако позже стало известно, что незадолго до родов пара рассталась, Оксана переехала в Москву и с тех пор не видела экс-короля Малайзии.