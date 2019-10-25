Оксана Воеводина посетила модный показ в Москве

Будучи замужем за королем Малайзии, Оксана Воеводина перестала вести соцсети. Однако сейчас, после расставания с ним, «Мисс Москва-2015» не только вернулась в Инстаграм, но и начала посещать светские мероприятия.





Оксана Воеводина готовится к борьбе с бывшим мужем — звезда хочет доказать, что он является отцом ее ребенка.

А пока адвокаты модели разрабатывают план, сама знаменитость не прочь развеяться.

Так, недавно Воеводина посетила свадьбу подруги в Калининграде, позже «Мисс Москва» улетела в Париж, а недавно опубликовала фото из Гостиного двора с показа Валентина Юдашкина в рамках Недели моды в Москве.







Знаменитость позировала в кожаных брюках и белом жакете. Свой образ девушка дополнила черной сумкой Chanel.



1 2 3 ... 10 В начале июня Оксана Воеводина вернулась в Инстаграм с радостной новостью — она стала мамой

А ведь еще полгода назад девушка даже не сидела в Инстаграме. Она вернулась в соцсеть лишь в июне, объявив о том, что родила Мухаммаду V сына.

Однако позже стало известно, что незадолго до родов пара рассталась, Оксана переехала в Москву и с тех пор не видела экс-короля Малайзии.