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Оксана Воеводина посетила модный показ в Москве

Будучи замужем за королем Малайзии, Оксана Воеводина перестала вести соцсети. Однако сейчас, после расставания с ним, «Мисс Москва-2015» не только вернулась в Инстаграм, но и начала посещать светские мероприятия. 
Оксана Воеводина

Оксана Воеводина готовится к борьбе с бывшим мужем — звезда хочет доказать, что он является отцом ее ребенка.

А пока адвокаты модели разрабатывают план, сама знаменитость не прочь развеяться. 

Так, недавно Воеводина посетила свадьбу подруги в Калининграде, позже «Мисс Москва» улетела в Париж, а недавно опубликовала фото из Гостиного двора с показа Валентина Юдашкина в рамках Недели моды в Москве.  

Оксана Воеводина

Знаменитость позировала в кожаных брюках и белом жакете. Свой образ девушка дополнила черной сумкой Chanel. 

  • Оксана Воеводина
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    В начале июня Оксана Воеводина вернулась в Инстаграм с радостной новостью — она стала мамой
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А ведь еще полгода назад девушка даже не сидела в Инстаграме. Она вернулась в соцсеть лишь в июне, объявив о том, что родила Мухаммаду V сына. 

Однако позже стало известно, что незадолго до родов пара рассталась, Оксана переехала в Москву и с тех пор не видела экс-короля Малайзии. 

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25 октября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото Persona Stars, PhotoXPress.ru, @rihanapetra/Instagram

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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