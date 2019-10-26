Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену

Еще совсем недавно казалось, что Дмитрий и Оксана Тарасовы пришли к соглашению касательно дочери Ангелины и алиментов на ее содержание. Однако на днях экс-супруга футболиста узнала, что впереди ее ждет новое судебное разбирательство.

Дмитрий Тарасов подал иск против первой бывшей жены

Несколько месяцев прошло с тех пор, как Дмитрий Тарасов проиграл суд бывшей жене Оксане. Согласно решению судьи, футболист обязан выплачивать экс-супруге почти полмиллиона рублей ежемесячно на содержание их общей дочери Ангелины.



Дмитрий долгое время пытался уклоняться от выплаты алиментов, но летом все же погасил многомиллионный долг. Тем не менее, по всей видимости, с решением суда Тарасов так и не смирился. 25 октября Оксана узнала о двух новых исках против нее.

«Спасибо за очередной подарок на день рождения! С-стабильность. Нисколько не сомневалась. Снова суд», — написала Тарасова.

Что именно станет предметом разбирательства, пока неизвестно, однако и Оксана, и ее подписчики склоняются к тому, что футболист хочет уменьшить размер алиментов. Ближайшее слушание по делу назначено уже на 31 октября. Защищать интересы Тарасовой вновь будет Сергей Жорин.

1 2 3 ... 10 Оксана Тарасова опубликовала в своем Инстаграме скрин с сайта Мосгорсуда

В разговоре с одной из подписчиц Оксана отметила, что вполне понимает намерения бывшего супруга. «У Дмитрия сейчас неблагоприятный период, мне бы не хотелось его усугублять», — написала первая жена футболиста.