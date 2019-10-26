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Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену

Еще совсем недавно казалось, что Дмитрий и Оксана Тарасовы пришли к соглашению касательно дочери Ангелины и алиментов на ее содержание. Однако на днях экс-супруга футболиста узнала, что впереди ее ждет новое судебное разбирательство. 
Дмитрий Тарасов
Дмитрий Тарасов подал иск против первой бывшей жены

Несколько месяцев прошло с тех пор, как Дмитрий Тарасов проиграл суд бывшей жене Оксане. Согласно решению судьи, футболист обязан выплачивать экс-супруге почти полмиллиона рублей ежемесячно на содержание их общей дочери Ангелины. 

Дмитрий долгое время пытался уклоняться от выплаты алиментов, но летом все же погасил многомиллионный долг. Тем не менее, по всей видимости, с решением суда Тарасов так и не смирился. 25 октября Оксана узнала о двух новых исках против нее. 

«Спасибо за очередной подарок на день рождения! С-стабильность. Нисколько не сомневалась. Снова суд», — написала Тарасова.

Что именно станет предметом разбирательства, пока неизвестно, однако и Оксана, и ее подписчики склоняются к тому, что футболист хочет уменьшить размер алиментов. Ближайшее слушание по делу назначено уже на 31 октября. Защищать интересы Тарасовой вновь будет Сергей Жорин. 

  • Оксана Тарасова
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    Оксана Тарасова опубликовала в своем Инстаграме скрин с сайта Мосгорсуда
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В разговоре с одной из подписчиц Оксана отметила, что вполне понимает намерения бывшего супруга. «У Дмитрия сейчас неблагоприятный период, мне бы не хотелось его усугублять», — написала первая жена футболиста. 

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26 октября 2019
Текст Саша Белая
Фото @taras2686/ @tarasov23/ Instagram
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Дмитрий Тарасов

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11 комментариев Добавить комментарий
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  • Тарасов в своём репертуаре. Настенька, собирай чемоданы

  • А мог бы просто сэкономить на уколах красоты)). Губешки то скоро будут больше чем у другой бывшей.

  • Глупый Тарасов, когда согласился выплачивать алименты в твердой сумме, да еще и не маленькой. Он, думал, что до пенсии будет пинать мяч и получать не хилую зарплату. Рациональнее было бы платить алименты , как все платят, 25% с зарплаты. Сейчас без работы, как платить алики.

  • Каждый раз кажется, что ниже падать ему не куда. Но Дмитрий не перестает нас удивлять...

  • Гость

    Глупый Тарасов, когда согласился выплачивать алименты в твердой сумме, да еще и не маленькой. Он, думал, что до пенсии будет пинать мяч и получать не хилую зарплату. Рациональнее было бы платить алименты , как все платят, 25% с зарплаты. Сейчас без работы, как платить алики.

    Да вы что??? 25 % от 5млн например, да он бы удавился!!!

  • Как бы не потребовал определить проживание дочери с ним.

  • Я ни в коем случае не защищаю Тарасова, и не являюсь их поклонницей, меня так же они выбешивают своим поведением, но можно поинтересоваться у знающих здесь людей чем занимается его бывшая жена? Пролистав ленту только фоточки в брендовых тряпках, может дамочке всё таки стоит показать дочери своим примером что есть и другой способ заработка. Ещё раз повторюсь, родители обязаны содержать своих детей, но здесь перебор, алчная бабенка

  • Мыра

    Как бы не потребовал определить проживание дочери с ним.

    На каком основании? Оксана добропорядочная мать и переопределять место проживания ребенка нет резона! А если он по глупости такое попытается сделать,на месте Оксаны,наняла бы пару детективов и все прошлое ее нынешней выставила на суд общественности!

  • Не публичный наш Тарасов ещё никогда не был настолько известным и упоминаемым в новостях человеком. Безусловно, отец года!

  • Мотя

    Я ни в коем случае не защищаю Тарасова, и не являюсь их поклонницей, меня так же они выбешивают своим поведением, но можно поинтересоваться у знающих здесь людей чем занимается его бывшая жена? Пролистав ленту только фоточки в брендовых тряпках, может дамочке всё таки стоит показать дочери своим примером что есть и другой способ заработка. Ещё раз повторюсь, родители обязаны содержать своих детей, но здесь перебор, алчная бабенка

    В чем перебор?? Она уже один раз пошла ему на встречу и согласилась на фиксированную сумму,так он набирается наглости опять на нее в суд подать! Беспринципный товарищ однако!

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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