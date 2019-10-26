Фото полуобнаженных Дэвида Бекхэма и Кортни Кокс в джакузи взбудоражило Сеть

Злопыхатели то и дело пытаются развести Викторию и Дэвида Бекхэмов, но преданные поклонники верят в их любовь. Однако на днях даже у них появился серьезный повод понервничать.

В этом году Дэвид и Виктория Бекхэм отпраздновали двадцатую годовщину свадьбы

Виктория и Дэвид Бекхэм счастливы в браке уже 20 лет! Все эти годы за парой пристально следит весь мир: одни обожают знаменитостей, другие же постоянно пытаются уличить одного из супругов в неверности.



На днях новый повод для слухов подкинул сам Дэвид. Точнее, с его помощью это сделала Кортни Кокс: актриса опубликовала в своем Инстаграме видео с Бекхэмом... из джакузи!



«Слишком горячо в горячей ванне», — подписала Кортни публикацию, которая в одночасье собрала не только миллионные просмотры, но и тысячи возмущенных комментариев. «Что происходит?!», «Где Виктория?», «Серьезно? Дэвид и Моника?», «Куда смотрит Виктория?» — не унимались интернет-пользователи.

Как и просили, реакция миссис Бекхэм вскоре последовала. «Жду с нетерпением», — написала Виктория под постом супруга, который также опубликовал снимок со звездой «Друзей». Правда, более скромный.

1 2 3 ... 9 Для многих Дэвид и Виктория Бекхэмы — идеальная пара

Благодаря публикации футболиста все стало на свои места. Оказалось, что полураздетые Кокс и Бекхэм в джакузи — это всего лишь результат богатой фантазии сценаристов сериала «Американская семейка». В скором времени Дэвид и Кортни появятся в одном из эпизодов ситкома, и эта горячая во всех смыслах сцена точно там будет.