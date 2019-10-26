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Фото полуобнаженных Дэвида Бекхэма и Кортни Кокс в джакузи взбудоражило Сеть

Злопыхатели то и дело пытаются развести Викторию и Дэвида Бекхэмов, но преданные поклонники верят в их любовь. Однако на днях даже у них появился серьезный повод понервничать. 
Дэвид и Виктория Бекхэмы
В этом году Дэвид и Виктория Бекхэм отпраздновали двадцатую годовщину свадьбы

Виктория и Дэвид Бекхэм счастливы в браке уже 20 лет! Все эти годы за парой пристально следит весь мир: одни обожают знаменитостей, другие же постоянно пытаются уличить одного из супругов в неверности. 

На днях новый повод для слухов подкинул сам Дэвид. Точнее, с его помощью это сделала Кортни Кокс: актриса опубликовала в своем Инстаграме видео с Бекхэмом... из джакузи! 

«Слишком горячо в горячей ванне», — подписала Кортни публикацию, которая в одночасье собрала не только миллионные просмотры, но и тысячи возмущенных комментариев. «Что происходит?!», «Где Виктория?», «Серьезно? Дэвид и Моника?», «Куда смотрит Виктория?» — не унимались интернет-пользователи. 

Как и просили, реакция миссис Бекхэм вскоре последовала. «Жду с нетерпением», — написала Виктория под постом супруга, который также опубликовал снимок со звездой «Друзей». Правда, более скромный.  

Благодаря публикации футболиста все стало на свои места. Оказалось, что полураздетые Кокс и Бекхэм в джакузи — это всего лишь результат богатой фантазии сценаристов сериала «Американская семейка». В скором времени Дэвид и Кортни появятся в одном из эпизодов ситкома, и эта горячая во всех смыслах сцена точно там будет.

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26 октября 2019
Текст Саша Белая
Фото @davidbeckham/ @courteneycoxofficial/ @victoriabeckham/ Instagram
Теги

Кортни Кокс, Дэвид Бекхэм

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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