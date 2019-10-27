Накануне 84-летия умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

«Бурановские бабушки» — коллектив, который покорил миллионы сердец. К большому сожалению, 26 октября не стало одной из солисток — Натальи Пугачевой.

«Бурановские бабушки»

В 2012 году на «Евровидении» Россию представлял музыкальный фольклорный ансамбль «Бурановские бабушки». Тогда коллектив занял второе место: очаровательные старушки покорили весь мир.



Среди солисток любимицей у поклонников всегда была Наталья Пугачева. Ее называли самой милой из «Бурановских бабушек». 26 октября из Удмуртии пришли плохие вести: 83-летняя Наталья Яковлевна умерла. Об в Twitter сообщил глава республики Александр Бречалов.

1 2 3 4 5 6 7 Скончалась солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева (в центре)

Пугачева скончалась после продолжительной болезни: последние полгода она уже не выступала. 28 октября Наталья Яковлевна должна была отпраздновать свой день рождения — ей бы исполнилось 84 года.