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Накануне 84-летия умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

«Бурановские бабушки» — коллектив, который покорил миллионы сердец. К большому сожалению, 26 октября не стало одной из солисток — Натальи Пугачевой.  
«Бурановские бабушки»
«Бурановские бабушки»

В 2012 году на «Евровидении» Россию представлял музыкальный фольклорный ансамбль «Бурановские бабушки». Тогда коллектив занял второе место: очаровательные старушки покорили весь мир. 

Среди солисток любимицей у поклонников всегда была Наталья Пугачева. Ее называли самой милой из «Бурановских бабушек». 26 октября из Удмуртии пришли плохие вести: 83-летняя Наталья Яковлевна умерла. Об в Twitter сообщил глава республики Александр Бречалов.

Пугачева скончалась после продолжительной болезни: последние полгода она уже не выступала. 28 октября Наталья Яковлевна должна была отпраздновать свой день рождения — ей бы исполнилось 84 года.  

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27 октября 2019
Текст Саша Белая
Фото PhotoXPress.ru, Legion-Media.ru, Persona Stars
Теги

Бурановские бабушки

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2 комментария Добавить комментарий
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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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