Накануне 84-летия умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

В 2012 году на «Евровидении» Россию представлял музыкальный фольклорный ансамбль «Бурановские бабушки». Тогда коллектив занял второе место: очаровательные старушки покорили весь мир.
Среди солисток любимицей у поклонников всегда была Наталья Пугачева. Ее называли самой милой из «Бурановских бабушек». 26 октября из Удмуртии пришли плохие вести: 83-летняя Наталья Яковлевна умерла. Об в Twitter сообщил глава республики Александр Бречалов.
Пугачева скончалась после продолжительной болезни: последние полгода она уже не выступала. 28 октября Наталья Яковлевна должна была отпраздновать свой день рождения — ей бы исполнилось 84 года.