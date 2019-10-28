Анастасия Решетова показала, как кормит грудью маленького сына

После рождения ребенка Анастасия Решетова начала с удвоенной силой вести соцсети. Недавно молодая мама даже не постеснялась продемонстрировать весьма интимный момент.

Кадр с выписки Анастасии Решетовой и малыша Ратмира из роддома

Меньше двух недель назад 23-летняя Анастасия Решетова впервые стала мамой. Девушка родила своему возлюбленному Тимати сына, которого было решено назвать в честь погибшего друга рэпера Ратмира Шишкова.

С первых дней жизни наследника молодая мама начала как никогда активно вести соцсети.

За прошедшие дни в микроблоге Решетовой появилось множество фото и видео с малышом Ратмиром.

В минувшее воскресенье Анастасия решила показать своей трехмиллионной аудитории кадр, на котором она кормит новорожденного сына грудью.

На фото не видно откровенных анатомических подробностей процесса грудного вскармливания.

«У Тимурыча сейчас такое же выражение лица», — пошутила знаменитость, продемонстрировав на снимке сложенные в трубочку губы.

Напомним, долгое время Тимати и его избранница скрывали, что станут родителями. Однако после объявления о грядущем пополнении Анастасия буквально превратила свой аккаунт в Инстаграме в «мамский» блог, чуть ли не ежедневно рассказывая фолловерам о своих взглядах на воспитание и уход за младенцами.