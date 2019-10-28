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Анастасия Решетова показала, как кормит грудью маленького сына

После рождения ребенка Анастасия Решетова начала с удвоенной силой вести соцсети. Недавно молодая мама даже не постеснялась продемонстрировать весьма интимный момент. 
Анастасия Решетова, Тимати
Кадр с выписки Анастасии Решетовой и малыша Ратмира из роддома

Меньше двух недель назад 23-летняя Анастасия Решетова впервые стала мамой. Девушка родила своему возлюбленному Тимати сына, которого было решено назвать в честь погибшего друга рэпера Ратмира Шишкова. 

С первых дней жизни наследника молодая мама начала как никогда активно вести соцсети.

За прошедшие дни в микроблоге Решетовой появилось множество фото и видео с малышом Ратмиром. 

В минувшее воскресенье Анастасия решила показать своей трехмиллионной аудитории кадр, на котором она кормит новорожденного сына грудью. 

На фото не видно откровенных анатомических подробностей процесса грудного вскармливания. 

«У Тимурыча сейчас такое же выражение лица», — пошутила знаменитость, продемонстрировав на снимке сложенные в трубочку губы. 

Напомним, долгое время Тимати и его избранница скрывали, что станут родителями. Однако после объявления о грядущем пополнении Анастасия буквально превратила свой аккаунт в Инстаграме в «мамский» блог, чуть ли не ежедневно рассказывая фолловерам о своих взглядах на воспитание и уход за младенцами. 

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28 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @volkonskaya.reshetova/Instagram
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Анастасия Решетова, Тимати

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Вы не видели , как кормят грудью? На фото она держит ребенка у груди, но не кормит

  • Тема груди не раскрыта )

  • Решетова думала затусит с тимати при беременной шишковой и будет счастлива,как бы не так...

  • Я вот даже не знаю... Делать в момент кормления селфи в зеркале это как-то глупо. Попросила бы Симону или кого из нянек на кнопку нажать, чтобы нормальную фотку сделать, а это какой-то акробатический этюд получился, где что и кто непонятно вообще. То ли кормит, то ли просто держит, и голова у ребенка получилась огромная ужасно, дурацкое фото.

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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