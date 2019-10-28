Анастасия Решетова показала, как кормит грудью маленького сына

Меньше двух недель назад 23-летняя Анастасия Решетова впервые стала мамой. Девушка родила своему возлюбленному Тимати сына, которого было решено назвать в честь погибшего друга рэпера Ратмира Шишкова.
За прошедшие дни в микроблоге Решетовой появилось множество фото и видео с малышом Ратмиром.
В минувшее воскресенье Анастасия решила показать своей трехмиллионной аудитории кадр, на котором она кормит новорожденного сына грудью.
«У Тимурыча сейчас такое же выражение лица», — пошутила знаменитость, продемонстрировав на снимке сложенные в трубочку губы.
Напомним, долгое время Тимати и его избранница скрывали, что станут родителями. Однако после объявления о грядущем пополнении Анастасия буквально превратила свой аккаунт в Инстаграме в «мамский» блог, чуть ли не ежедневно рассказывая фолловерам о своих взглядах на воспитание и уход за младенцами.