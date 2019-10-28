Юлязаслуженная: в Сети набирает оборот флешмоб в честь Юлии Началовой

Новость о смерти Юлии Началовой повергла в шок ее фанатов. Многие из них до сих пор не могут поверить в случившееся. Сейчас о певице снимается кино, а на днях бывшая директор Юлии Анна Исаева сообщила о флешмобе, целью которого является присвоение Началовой звания народной артистки России посмертно.
Бывший директор написала, что инициатором выступили многочисленные фанаты знаменитости. «Дорогие соотечественники, неравнодушные люди! Ваша любовь пронзила мое сердце. Мы не ожидали столько народной любви! Я уже видела более трехсот фотографий. Думаю, что вы имеете право выражать таким образом свое мнение и отношение к вопросу», — написала Анна.
Исаева продолжает поддерживать тесные отношения с родными Юлии и старается всеми силами ограждать их от репортеров.