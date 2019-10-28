Юлязаслуженная: в Сети набирает оборот флешмоб в честь Юлии Началовой

Юлия Началова умерла в марте этого года. На днях в Сети началась акция в поддержку того, чтобы исполнительнице присудили звание народной артистки России посмертно.

Юлия Началова



Новость о смерти Юлии Началовой повергла в шок ее фанатов. Многие из них до сих пор не могут поверить в случившееся. Сейчас о певице снимается кино, а на днях бывшая директор Юлии Анна Исаева сообщила о флешмобе, целью которого является присвоение Началовой звания народной артистки России посмертно.

На своей странице в Инстаграме Исаева опубликовала небольшой ролик, в котором фанаты звезды позируют с табличками с хештегом #Юлязаслуженная.

Бывший директор написала, что инициатором выступили многочисленные фанаты знаменитости. «Дорогие соотечественники, неравнодушные люди! Ваша любовь пронзила мое сердце. Мы не ожидали столько народной любви! Я уже видела более трехсот фотографий. Думаю, что вы имеете право выражать таким образом свое мнение и отношение к вопросу», — написала Анна.

Менеджер также призвала неравнодушных и всех поклонников артистки присоединиться к флешмобу.

1 2 3 ... 10 16 марта 2019 года не стало Юлии Началовой

Исаева продолжает поддерживать тесные отношения с родными Юлии и старается всеми силами ограждать их от репортеров.