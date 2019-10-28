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#Юлязаслуженная: в Сети набирает оборот флешмоб в честь Юлии Началовой

Юлия Началова умерла в марте этого года. На днях в Сети началась акция в поддержку того, чтобы исполнительнице присудили звание народной артистки России посмертно. 
Юлия Началова
Юлия Началова 

Новость о смерти Юлии Началовой повергла в шок ее фанатов. Многие из них до сих пор не могут поверить в случившееся. Сейчас о певице снимается кино, а на днях бывшая директор Юлии Анна Исаева сообщила о флешмобе, целью которого является присвоение Началовой звания народной артистки России посмертно. 

На своей странице в Инстаграме Исаева опубликовала небольшой ролик, в котором фанаты звезды позируют с табличками с хештегом #Юлязаслуженная. 

Бывший директор написала, что инициатором выступили многочисленные фанаты знаменитости. «Дорогие соотечественники, неравнодушные люди! Ваша любовь пронзила мое сердце. Мы не ожидали столько народной любви! Я уже видела более трехсот фотографий. Думаю, что вы имеете право выражать таким образом свое мнение и отношение к вопросу», — написала Анна. 

Менеджер также призвала неравнодушных и всех поклонников артистки присоединиться к флешмобу. 

Исаева продолжает поддерживать тесные отношения с родными Юлии и старается всеми силами ограждать их от репортеров. 

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28 октября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @julianachalova, @isaeva.anya/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Юлия Началова

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2 комментария Добавить комментарий
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  • ну и зачем? умершему человеку для чего это?

  • Пока звание народной артистки заслужила эта Исаева. Устроила пиар на костях(

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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