Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Вынес опыт из предыдущего брака»: Игорь Петренко раскрыл секрет крепких отношений с третьей женой

Не так давно Игорь Петренко и Кристина Бродская отметили очередную годовщину свадьбы. Так как для актера этот брак уже третий, он старается не повторять ошибок прошлого. 
Игорь Петренко
Игорь Петренко и Кристина Бродская

Вот уже больше пяти лет Игорь Петренко и Кристина Бродская счастливы вместе. Актеры занимаются совместной творческой деятельностью и воспитывают трех дочерей. 

Мужчина не скрывает, что отношения с Кристиной считает самыми удачными в своей жизни. 

Напомним, в начале романа Бродская помогла Петренко избавиться от алкогольной зависимости и депрессии после развода с Екатериной Климовой.

Игорь Петренко
 

Артист невероятно дорожит молодой супругой и старается избегать даже малейших ситуаций, которые могут повлиять на благополучие их брака. 

Так, недавно Петренко признался, что ни на сутки не расстается с Бродской, как бы далеко ему ни приходилось уезжать. 

«Я вынес опыт из предыдущего брака: нельзя расставаться надолго. Так всем табором и ездим. Поэтому она, как жена декабриста, едет с дочками со мной на любые гастроли и съемки. И обходимся без нянь», — рассказал актер в одном из недавних интервью. 

  • Игорь Петренко
    1 2 3 ...10
    Игорь Петренко поделился секретом счастливого брака с Кристиной Бродской
    Смотреть галерею

Напомним, именно из-за случайной интрижки, случившейся в отъезде, у Петренко ухудшились отношения с бывшей женой Климовой. В 2013-м Екатерина, по слухам, изменила супругу с солистом группы «Челси» Романом Архиповым. 

Перейти к обсуждению 7


29 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, Андрей Калмыков/ Woman.ru
Теги

Игорь Петренко

Реклама

7 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Опасную жизнь ведет Екатерина.Если у Петренко проблемы с алкоголем, то он не бывший алкоголик, а алкоголик в ремиссии. И в любой момент может сорваттся.Далее, у нее 3 детей, она не работает. Ей не страшно, что Петренко поступит с ней как с Климовой, которую он кинул с 2 своими детьми?

  • Вообще-то Климову никто не кидал. Она сама шлялась направо и налево. В том числе и к нему от мужа так же ушла. Он ещё и в хороших отношениях с ней умудрился остаться.

  • Думаю, что как любвя жена алкоголика, она мотается с ним по гастролям с 3 малолетними детьмм не от большой любви, а контролирует, чтобы опять не забухал и не загулял.

  • Ксю

    Думаю, что как любвя жена алкоголика, она мотается с ним по гастролям с 3 малолетними детьмм не от большой любви, а контролирует, чтобы опять не забухал и не загулял.

    Да, прочла и подумала, что за жизнь? А как дети учатся, развиваются, занимаются дополнительно по интересам? Если надо всё время "бдеть" , то это ужасно.

  • Климова та еще

  • Какая глупая женщина эта третья жена, зачем же она столько нарожала от него? Ему доверять нельзя, у него куча проблем и зависимостей, характер загульный, а соблазнов в актерской профессии много. Что ж, вот так и ездить за ним все время с детьми? Это кошмар, а не жизнь. Да и материально не шоколадно, у актеров работа то есть, то годами пусто. Куча детей у него. И он же не голливудская звезда... хотя с бухлом вон даже Депп умудрился разориться, а тут гонорары-то несравнимые. Ненадолго это все, сочувствую я ее детям.

  • Ксю

    Думаю, что как любвя жена алкоголика, она мотается с ним по гастролям с 3 малолетними детьми не от большой любви, а контролирует, чтобы опять не забухал и не загулял.

    Да конечно. Будет бухать запойно - никто его снимать не будет, на что тогда жить? А он уже бухал запойно, это уже тяжелый алкоголизм. Если развяжет, сто процентов, что понесет опять.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
Дочь Марии Шукшиной рассказала о насилии со стороны бывшего отчима
30 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.