«Вынес опыт из предыдущего брака»: Игорь Петренко раскрыл секрет крепких отношений с третьей женой

Не так давно Игорь Петренко и Кристина Бродская отметили очередную годовщину свадьбы. Так как для актера этот брак уже третий, он старается не повторять ошибок прошлого.

Игорь Петренко и Кристина Бродская

Вот уже больше пяти лет Игорь Петренко и Кристина Бродская счастливы вместе. Актеры занимаются совместной творческой деятельностью и воспитывают трех дочерей.

Мужчина не скрывает, что отношения с Кристиной считает самыми удачными в своей жизни.

Напомним, в начале романа Бродская помогла Петренко избавиться от алкогольной зависимости и депрессии после развода с Екатериной Климовой.

Артист невероятно дорожит молодой супругой и старается избегать даже малейших ситуаций, которые могут повлиять на благополучие их брака.

Так, недавно Петренко признался, что ни на сутки не расстается с Бродской, как бы далеко ему ни приходилось уезжать.

«Я вынес опыт из предыдущего брака: нельзя расставаться надолго. Так всем табором и ездим. Поэтому она, как жена декабриста, едет с дочками со мной на любые гастроли и съемки. И обходимся без нянь», — рассказал актер в одном из недавних интервью.



1 2 3 ... 10 Игорь Петренко поделился секретом счастливого брака с Кристиной Бродской

Напомним, именно из-за случайной интрижки, случившейся в отъезде, у Петренко ухудшились отношения с бывшей женой Климовой. В 2013-м Екатерина, по слухам, изменила супругу с солистом группы «Челси» Романом Архиповым.