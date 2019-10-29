30-летняя Татьяна Брухунова голодает, чтобы похудеть

О Татьяне Брухуновой заговорили, когда стало известно о разводе Евгения Петросяна с Еленой Степаненко. Сейчас за молодой возлюбленной юмориста пристально следят в Сети и обсуждают чуть ли не каждый ее образ.
Сама Татьяна признается — она привыкла к вниманию хейтеров, однако продолжает делиться не только фото своих луков, но и видео походов к косметологу.
В инстаграм-историях Брухунова сообщила, что села на детокс-диету и интервальное голодание.
«Сладости категорически запрещены — невозможно, никак. Это для меня самое трудное — сегодня выдержу, завтра буду на грани без сладостей. В принципе, нужно обойтись без ужина, попить водички и лечь спать, но если совсем невмоготу и желудок держит вас в ледяном кулаке, можно съесть один огурчик», — поведала возлюбленная Петорсяна.
Девушка сообщила, что перед тем, как прибегнуть к голоданию, она проконсультировалась с диетологами. Также Татьяна обратилась к подписчицам и заявила, что это довольно серьезный и опасный для здоровья метод, поэтому даже перед интервальным голоданием необходимо обсудить все со специалистом.