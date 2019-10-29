30-летняя Татьяна Брухунова голодает, чтобы похудеть

Молодая возлюбленная Евгения Петросяна Татьяна Брухунова признавалась, что у нее ушло много лет на борьбу с комплексами. Впрочем, она не опускает руки и продолжает двигаться в сторону идеала, порой прибегая к довольно радикальным методам.



Татьяна Брухунова



О Татьяне Брухуновой заговорили, когда стало известно о разводе Евгения Петросяна с Еленой Степаненко. Сейчас за молодой возлюбленной юмориста пристально следят в Сети и обсуждают чуть ли не каждый ее образ.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова

Сама Татьяна признается — она привыкла к вниманию хейтеров, однако продолжает делиться не только фото своих луков, но и видео походов к косметологу.



На днях возлюбленная юмориста призналась, что прибегла к экстремальным методам, чтобы сбросить несколько лишних килограммов.

В инстаграм-историях Брухунова сообщила, что села на детокс-диету и интервальное голодание.

Как признается 30-летняя Татьяна, в течение нескольких дней она не позволяет себе ничего, кроме большого объема воды и, как исключение, одного огурца вечером.

«Сладости категорически запрещены — невозможно, никак. Это для меня самое трудное — сегодня выдержу, завтра буду на грани без сладостей. В принципе, нужно обойтись без ужина, попить водички и лечь спать, но если совсем невмоготу и желудок держит вас в ледяном кулаке, можно съесть один огурчик», — поведала возлюбленная Петорсяна.



1 2 3 ... 10 Татьяна Брухунова села на детокс-диету, чтобы прийти в форму и сбросить пару лишних килограммов

Девушка сообщила, что перед тем, как прибегнуть к голоданию, она проконсультировалась с диетологами. Также Татьяна обратилась к подписчицам и заявила, что это довольно серьезный и опасный для здоровья метод, поэтому даже перед интервальным голоданием необходимо обсудить все со специалистом.