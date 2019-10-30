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Алла Пугачева плюнула на диету и «наелась от пуза»

В свои 70 Алла Борисовна до сих пор тщательно следит за фигурой и принимает множество мер, чтобы не поправляться. Однако иногда Примадонна с удовольствием устраивает «загрузочные» дни. 
Алла Пугачева
Алла Пугачева

Поклонники постоянно восхищаются стройностью Аллы Пугачевой, а 70-летняя дива смело щеголяет в коротких шортах и юбках. 

Примадонна тратит немало сил на то, чтобы оставаться эффектной женщиной. 

Близкие друзья Аллы Борисовны не раз говорили о том, что певица весьма строго следит за своим рационом. К тому же, звезда очень часто сидит на диетах и регулярно устраивает разгрузочные дни.  

Алла Пугачева, Яна Рудковская, Елена Перминова
 

Впрочем, иногда знаменитость плюет на все свои правила и с удовольствием идет в один из любимых ресторанов. 

Вот и на днях Примадонна устроила торжественный ужин с близким другом Валентином Юдашкиным. 

«Сегодня с Валей Юдашкиным плюнули на диету и наелись ''от пуза''. Теперь светимся от счастья», — написала артистка в своем микроблоге, а также поставила хештег #кайф. 

  • Алла Пугачева, Валентин Юдашкин
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    Алла Пугачева и Валентин Юдашкин устроили себе поистине праздничный ужин
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Поклонники похвалили Пугачеву за то, что она балует себя. И все же некоторые заметили, что Алле Борисовне стоит предельно осторожно относиться к таким «читмилам», ведь у нее диагностирован сахарный диабет

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30 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @alla_orfey, @maxgalkinru/Instagram
Теги

Алла Пугачева, Максим Галкин, Валентин Юдашкин

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Она сказала, что диабет ей уже вылечили в Израиле.

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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