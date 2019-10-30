Алла Пугачева плюнула на диету и «наелась от пуза»

В свои 70 Алла Борисовна до сих пор тщательно следит за фигурой и принимает множество мер, чтобы не поправляться. Однако иногда Примадонна с удовольствием устраивает «загрузочные» дни.

Алла Пугачева

Поклонники постоянно восхищаются стройностью Аллы Пугачевой, а 70-летняя дива смело щеголяет в коротких шортах и юбках.

Примадонна тратит немало сил на то, чтобы оставаться эффектной женщиной.

Близкие друзья Аллы Борисовны не раз говорили о том, что певица весьма строго следит за своим рационом. К тому же, звезда очень часто сидит на диетах и регулярно устраивает разгрузочные дни.

Впрочем, иногда знаменитость плюет на все свои правила и с удовольствием идет в один из любимых ресторанов.

Вот и на днях Примадонна устроила торжественный ужин с близким другом Валентином Юдашкиным.

«Сегодня с Валей Юдашкиным плюнули на диету и наелись ''от пуза''. Теперь светимся от счастья», — написала артистка в своем микроблоге, а также поставила хештег #кайф.

1 2 3 ... 10 Алла Пугачева и Валентин Юдашкин устроили себе поистине праздничный ужин

Поклонники похвалили Пугачеву за то, что она балует себя. И все же некоторые заметили, что Алле Борисовне стоит предельно осторожно относиться к таким «читмилам», ведь у нее диагностирован сахарный диабет.