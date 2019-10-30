Алла Пугачева плюнула на диету и «наелась от пуза»

Поклонники постоянно восхищаются стройностью Аллы Пугачевой, а 70-летняя дива смело щеголяет в коротких шортах и юбках.
Близкие друзья Аллы Борисовны не раз говорили о том, что певица весьма строго следит за своим рационом. К тому же, звезда очень часто сидит на диетах и регулярно устраивает разгрузочные дни.
Впрочем, иногда знаменитость плюет на все свои правила и с удовольствием идет в один из любимых ресторанов.
«Сегодня с Валей Юдашкиным плюнули на диету и наелись ''от пуза''. Теперь светимся от счастья», — написала артистка в своем микроблоге, а также поставила хештег #кайф.
Поклонники похвалили Пугачеву за то, что она балует себя. И все же некоторые заметили, что Алле Борисовне стоит предельно осторожно относиться к таким «читмилам», ведь у нее диагностирован сахарный диабет.